حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إذاعة حفلات "مهرجان العلمين الجديدة"؛ وذلك تماشيًا مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها، وإيمانًا منها بأهمية الترفيه ضمن خطة قنواتها وبرامجها المتنوعة.

وتذيع قناتا "الحياة" و"سي بي سي" في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على الهواء مباشرة، الحفل الساهر الكبير للنجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم، وفي التوقيت نفسه ستتم إذاعة الحفل الضخم للنجم تامر حسني، على قناة "دي إم سي".

كما سيذاع في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة حفل المطرب أحمد سعد على قناة "أون".

مهرجان العلمين للترفيه، انطلق يوم 13 يوليو ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل، إذ يستضيف نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي.

كما تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث مهرجان العلمين الرياضي، فضلًا عن أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من مصر والوطن العربي.