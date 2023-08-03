الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان فى أول أيام عرضه

ع الزيرو
ع الزيرو

حقق فيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان، إيرادات بقيمة 843.519 جنيه خلال يومه الأول بدور العرض السينمائية، ضمن منافسات موسم الصيف 2023، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض بدول الخليج يوم 9 أغسطس الجاري.

وتدور أحداث الفيلم حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، حيث يصوّر الفيلم قصة مؤثرة عن الكفاح والسعي الدءوب والمدى الذي يصل إليه الأب لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرض عضال.

الفيلم من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، والطفل منذر مهران، وجومانا مراد، وإسلام إبراهيم، ومن إخراج محمد جمال العدل، وتأليف مدحت العدل.

إيرادات فيلم ع الزيرو فيلم ع الزيرو النجم محمد رمضان ع الزيرو دور العرض الأفلام الزيرو

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