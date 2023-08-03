الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز": الأعداء يستغلون الأزمات العالمية للمزايدة وشن حملات ضد مصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك عدة أزمات أثرت على كل دول العالم بما فيها مصر، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "الباز"، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامجه "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أنه "على سبيل المثال أي حادث بسيط يحدث في مصر يتم تناوله بشكل به مزايدات وسيناريوهات وتفسيرات وتبريرات، مثل أزمة كورونا وكأن كورونا كان في مصر فقط أو النظام في مصر هو اللي عاملها".

وتابع: "الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على دول العالم والناس تفكر كيف تخرج من تلك التأثيرات السلبية وتخفف من حدتها، ويأتي شخص يتكلم على أساس إن النظام في مصر هو المسئول عن إشعال هذه الحرب، فهذا منطق غريب".

وأشار إلى أن المواطن هنا يواجه أمرين؛ الأول هو المحافظة على إنجازات الدولة، والثاني مواجهة حملات التشكيك التي يقودها خصوم مصر.

ولفت إلى أن هناك حملات عدائية على مشروعات مصر مثل قناة السويس الجديدة أو العاصمة الإدارية أو تحديث البنية الأساسية أو على ما يحدث في السكة الحديد ومرفق النقل، وهذه الحملات كانت عنيفة جدًا وشهدت معلومات كثيرة جدًا غير صحيحة بالمرة. 

وقال إنه يجب الرد على تلك الحملات بتوعية المواطنين أنفسهم وتعريفهم بإنجازات الدولة بالأرقام وليس التوضيح لأصحاب الحملات، مضيفًا: "أنا مش بشرح للعدو أنا بشرح للناس في مصر، ممن تستهدفهم تلك الحملات".

وواصل: "أنا مش شاغلني هو يقتنع أو لا، لأن هو عمره ما هيقتنع اللي بيعمل ضدي حملة منطلق من أرض العداء ليا أنا لو حلفتله على المصحف وكل الكتب السماوية وجبتله الأرقام والبيانات والإحصائيات عمره ما هيقتنع بكلامي أو يتوافق معي ويقولي إنت صح وأنا غلط، لأن هو منطلق من رغبة أنه يكسر كل ما يحدث".

الباز محمد الباز جماعة الإخوان مش حسبة برمة نغم اف ام جائحة كورونا الحرب الروسية

الأكثر قراءة

مشروع إسكان سور مجرى العيون.. "تحفة فنية" فى مصر القديمة بعد التطوير (صور)

سهرة حمراء تتحول لكارثة.. أشلاء سيدة داخل ثلاجة تكشف اللغز

حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

الحوار الوطنى.. ندى فؤاد: نطالب بالمناصفة فى تقاسم الثروة المكونة أثناء الزواج

لماذا تصبح النوبات القلبية المميتة أكثر شيوعًا يوم الإثنين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى