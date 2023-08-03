"الباز": الأعداء يستغلون الأزمات العالمية للمزايدة وشن حملات ضد مصر

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك عدة أزمات أثرت على كل دول العالم بما فيها مصر، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "الباز"، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامجه "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أنه "على سبيل المثال أي حادث بسيط يحدث في مصر يتم تناوله بشكل به مزايدات وسيناريوهات وتفسيرات وتبريرات، مثل أزمة كورونا وكأن كورونا كان في مصر فقط أو النظام في مصر هو اللي عاملها".

وتابع: "الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على دول العالم والناس تفكر كيف تخرج من تلك التأثيرات السلبية وتخفف من حدتها، ويأتي شخص يتكلم على أساس إن النظام في مصر هو المسئول عن إشعال هذه الحرب، فهذا منطق غريب".

وأشار إلى أن المواطن هنا يواجه أمرين؛ الأول هو المحافظة على إنجازات الدولة، والثاني مواجهة حملات التشكيك التي يقودها خصوم مصر.

ولفت إلى أن هناك حملات عدائية على مشروعات مصر مثل قناة السويس الجديدة أو العاصمة الإدارية أو تحديث البنية الأساسية أو على ما يحدث في السكة الحديد ومرفق النقل، وهذه الحملات كانت عنيفة جدًا وشهدت معلومات كثيرة جدًا غير صحيحة بالمرة.

وقال إنه يجب الرد على تلك الحملات بتوعية المواطنين أنفسهم وتعريفهم بإنجازات الدولة بالأرقام وليس التوضيح لأصحاب الحملات، مضيفًا: "أنا مش بشرح للعدو أنا بشرح للناس في مصر، ممن تستهدفهم تلك الحملات".

وواصل: "أنا مش شاغلني هو يقتنع أو لا، لأن هو عمره ما هيقتنع اللي بيعمل ضدي حملة منطلق من أرض العداء ليا أنا لو حلفتله على المصحف وكل الكتب السماوية وجبتله الأرقام والبيانات والإحصائيات عمره ما هيقتنع بكلامي أو يتوافق معي ويقولي إنت صح وأنا غلط، لأن هو منطلق من رغبة أنه يكسر كل ما يحدث".