الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو للاعبى الزمالك: قادرون على الفوز وحسم التأهل أمام النصر

أوسوريو
أوسوريو

عقد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبيه فى فندق إقامة الفريق بالطائف، قال خلالها إن الزمالك قادر على الفوز على النصر السعودي رغم صعوبة المباراة، بشرط أن يلتزم كل اللاعبين بتعليماته من أول دقيقة حتى نهاية المباراة.

وشدد أوسوريو على أن الزمالك كان الأقرب لتحقيق الفوز أمام الشباب السعودي لولا عدم التركيز في إنهاء الهجمات.

وأشار إلى أن النصر من الفرق القوية ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، كما أن الزمالك أيضاً لديه مجموعة مميزة من أفضل اللاعبين، وقادرون على الفوز أمام النصر والتأهل إلى دور الثمانية.

وأكد أوسوريو أنه لا بديل عن الفوز على النصر حتى يتأهل الفريق للدور المقبل وأى نتيجة غير الفوز ستطيح بالزمالك من البطولة.

يدخل الزمالك مباراة اليوم ورصيده من النقاط 3 بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف فيما خسر الزمالك من الشباب السعودى بهدف، فيما يدخل النصر مباراة اليوم بـ4 نقاط من فوز على الاتحاد المنستيري و تعادل مع الشباب السعودي.

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