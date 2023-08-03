الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الزمالك وأسماء المتوفين فى حادث طريق الإسكندرية

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الزمالك في بطولة كأس الملك سليمان للأندية

تشكيل النصر المتوقع

تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الزمالك في بطولة كأس الملك سليمان للأندية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

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إيرادات فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان في أول أيام عرضه

ع الزيرو

حقق فيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان إيرادات بقيمة 843.519 جنيه خلال يومه الأول بدور العرض السينمائية، ضمن منافسات موسم الصيف 2023، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض بدول الخليج يوم 9 أغسطس الجاري.

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أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

جريدة الدستور

حصل "الدستور" على صور حادث تصادم وقع بين 3 سيارات مع تروسيكل محمّل بالأغنام، على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين. 

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"الري" تعلن الطوارئ لتوفير الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية

تفقد الترع والمصارف

تستمر وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى رفع درجة الاستعدادات القصوى لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لرى محاصيل الموسم الصيفي.

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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية الاحتلال الإسرائيلي

ارشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

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وزير النقل: وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة قادمة من المجر إلى ميناء الإسكندرية

صورة الحدث

أعلن الفريق مهندس  كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة  جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده حتى الآن إلى عدد 800 عربة.

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الرى الموسم الصيفي الزمالك الملك سليمان للأندية محمد رمضان طريق الاسكندرية الصحراوي الإحتلال الإسرائيلي

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