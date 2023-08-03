أخبار الظهيرة|تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الزمالك وأسماء المتوفين فى حادث طريق الإسكندرية

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الزمالك في بطولة كأس الملك سليمان للأندية

تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الزمالك في بطولة كأس الملك سليمان للأندية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

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إيرادات فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان في أول أيام عرضه

حقق فيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان إيرادات بقيمة 843.519 جنيه خلال يومه الأول بدور العرض السينمائية، ضمن منافسات موسم الصيف 2023، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض بدول الخليج يوم 9 أغسطس الجاري.

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أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

حصل "الدستور" على صور حادث تصادم وقع بين 3 سيارات مع تروسيكل محمّل بالأغنام، على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

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"الري" تعلن الطوارئ لتوفير الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية

تستمر وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى رفع درجة الاستعدادات القصوى لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لرى محاصيل الموسم الصيفي.

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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

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وزير النقل: وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة قادمة من المجر إلى ميناء الإسكندرية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده حتى الآن إلى عدد 800 عربة.

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