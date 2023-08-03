الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية الاحتلال الإسرائيلى

ارشيفية
ارشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ونشرت شرطة الاحتلال، عناصرها منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيودًا على دخول المصلّين للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت عددًا منهم عند بواباته الخارجية.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الاقصى، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسًا تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد. 

المسجد الأقصى شرطة الاحتلال عشرات المستوطنين باحات الأقصى المسجد

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