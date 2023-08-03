الخميس 03 أغسطس 2023
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مصر

"الرى" تعلن الطوارئ لتوفير الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية

تفقد الترع والمصارف
تفقد الترع والمصارف والمجارى المائية

تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى رفع درجة الاستعدادات القصوى لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لرى محاصيل الموسم الصيفي ومنها الأرز والسمسم والذرة الصفراء، وأيضًا منع أية عوائق تواجه المنتفعين والمزارعين في الحصول على مياه الرى.

توفير الاحتياجات المائية خلال موسم الزراعات الصيفية

وتفقد المهندس محمد سليمان، مدير عام رى غرب البحيرة، الخميس، الأعمال الجارية لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لموسم الزراعات الصيفية وأقصى الاحتياجات المائية، حيث تم تفقد حالة الرى على قنطره حجز بولين، وفم ترعة النوبارية، مع التأكيد على متابعة مناسيب المياه يوميًا، ووحدات الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية، مع المتابعة أيضًا من خلال منظومة التليمترى.

كما تفقد مدير عام رى غرب البحيرة، بحضور المهندس أحمد عبدالعزيز، مفتش ري قبلي البحيرة، أعمال توفير المياه ومتابعة مناسيب قنطرة حجز الخطاطبة على الرياح البحيرى، وأيضًا متابعة حالة المناسيب والتصرفات أمام وخلف القناطر، مؤكدًا على ضرورة توفير المياه لكل المنتفعين.

من جهته، أكد مدير عام رى غرب البحيرة أنه تتم متابعة مناسيب المياه في ترعة النوبارية وكل الترع الآخذة منها والقناطر المختلفة، كما تتم متابعة وحدات الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين والمزارعين والحد من أية شكاوى.

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كما أوضح مدير عام رى غرب البحيرة، لـ"الدستور"، أن هناك متابعة مستمرة لتوفير المياه، وذلك للحد من أية شكاوى تتعلق بوصول المياه إلى زمامات الأراضى التابعة، إضافة إلى متابعة جميع أعمال تطهيرات الترع والمصارف والمجارى المائية، وذلك ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دوري لتوفير الاحتياجات اليومية للمزارعين.

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