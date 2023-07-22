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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنجازات الموارد المائية.. وزير الري يستعرض خطة توفير الاحتياجات

وزير الرى
وزير الرى

نجحت مصر في تحقيق عدة إنجازات عدة في مجال المياه والموارد المائية لمواجهة التحديات المائية الحالية، خاصة في ظل زيادة الاستخدامات وثبات الموارد المتاحة، كما يتم تنفيذ خطة مشروعات قومية لتنمية موارد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وتحقيق ترشيد الاستهلاك، من ضمنها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وتحديث نظم الري بالرش والتنقيط بدلاً من الرى التقليدى بالغمر.

كما يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة لمشروعات حماية الشواطىء فى المدن الساحلية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإرتفاع درجة الحرارة، وأيضًا مشروعات الحماية من أخطار السيول.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية لتنمية الموارد المائية، وخاصة في ظل التحديات المتزايدة لتوفير الاحتياجات المائية مقابل النمو السكاني، مشيراً إلى أن مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة وخاصة مع التعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية لسد الاحتياجات.

رؤية عائد كافة المشروعات القومية المنفذة على المواطن

وأكد وزير الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن المشروعات القومية تستهدف تحقيق التنمية في ربوع مصر، وأيضًا تحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الهدف الأسمى هو رؤية عائد كافة المشروعات القومية المنفذة على المواطن، في إطار مشاركة الوزارة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية لمواجهة زيادة الاحتياجات السنوية.

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