الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل: وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة قادمة من المجر الى ميناء الإسكندرية

صورة الحدث
صورة الحدث

أعلن الفريق مهندس  كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده حتى الآن إلى  عدد 800 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية + عدد 301 عربة درجة ثالثة مكيفة) على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد، وذلك في إطار صفقة الـ(1350) عربة سكة حديد جديدة للركاب  وفي إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى عربات الصفقة  مع الإشارة إلى أن صفقة الـ1350 عربة تتكون من عدد 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة مكيفة درجة ثانية فاخرة و90 عربة مكيفة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة فاخرة) بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

وأضاف الوزير أن الصفقة هي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة، لافتًا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

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أعلن الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل الرئيس عبدالفتاح السيسي العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة السكك الحديدية السكة الحديد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل هيئة السكك الحديدية هيئة السكك الحديد جداول التشغيل

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