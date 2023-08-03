تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الزمالك في بطولة كأس الملك سليمان للأندية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره النصر السعودي، على استاد "مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)" في الطائف بالسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سليمان للأندية 2023 "البطولة العربية".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية "بطولة كأس الملك سليمان للأندية 2023"، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الزمالك في بطولة كأس الملك سليمان للأندية

في المقابل، من المرجح أن يكون تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة الزمالك في البطولة العربية، كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام – عبدالله مادو – علي لاجامي – أليكس تيليس.

خط وسط الملعب: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – خالد الغنام.

في خط الهجوم: اندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

فرص تأهل الزمالك والنصر السعودي للدور ربع النهائي من البطولة العربية 2023

- يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، فرصة واحدة للصعود للدور ربع النهائي من البطولة العربية تتمثل في الفوز على النصر السعودي.

- في المقابل، يملك فريق النصر السعودي، تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، فرصتين للتأهل للدور ربع النهائي سواء بالفوز أو التعادل.

- ويتصدر فريق النصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية برصيد 4 نقاط، متفوقًا على الشباب صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في حين يقبع الاتحاد المنستيري في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.