أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى (صور)

حصل "الدستور" على صور حادث تصادم وقع بين 3 سيارات مع تروسيكل محمّل بالأغنام، على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

فقد لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون إثر حادث تصادم مروع بين ميكروباص وتروسيكل يحمل أغنام، كما اصطدمت سيارتا ملاكى بنفس مكان الحادث بطريق مصر- إسكندرية الصحراوى.

وأسفر الحادث عن وفاة مفتي عزت عبدالرجال، ٤٥ سنة، مقيم بأسيوط، وإصابة كل من: أحمد جابر محمد محمود، ٦٠ سنة، مصاب بكدمات متفرقة، صفاء على حسين صابر، ٦٤ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف اليمنى، طلعت محمد عبدالمنعم عبدالرحمن، ١٢ سنة، كدمة بالركبة اليسرى، فؤاد عبدالرجال جمعة، 27 سنة، مركز بدر، كدمات متفرقة بالظهر، اشتباه كسر بالساق اليمنى، يوسف مصطفى عزت، ١٠ سنوات، اشتباه نزيف بالمخ، حمدي توفيق حلمي، ٣٧ سنة، كدمة بالعمود الفقري، عبدالرحمن حمدي توفيق، ١١ سنة، اشتباه كسر بالساق اليمني، ندى محمد زكي، ٢٦ سنة، كدمة بالرأس، مريم علي أبوالعينين ، ١٥ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محسن أحمد محمود، ٧٦ سنة، اشتباه كسر بالفخذ اليمنى.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بطريق مصر- إسكندرية الصحراوى.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل محمل بالأغنام، كما تصادف مرور سيارتي ملاكى واصطدما ببعضهما، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج.

فيما تحفظت القوات على السيارات المتهشمة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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