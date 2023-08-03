الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لا تتناولها بعد التاسعة.. تأخير وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بالسكري

وجبة الإفطار ومرض
وجبة الإفطار ومرض السكري

خلصت دراسة حديثة أجراها علماء في إسبانيا، إلى أن تناول وجبة الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 59%، مقارنةً بالأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحًا.

كما أن تخطي وجبة الإفطار تمامًا ليس جيدًا أيضًا، ومن فعلوا ذلك كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، حيث وجدت الدراسة التي أجراها معهد برشلونة للصحة العالمية، أن تناول العشاء في وقت متأخر - بعد الساعة 10 مساءً مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض، في حين أن الأشخاص الذين تناولوا القليل من الطعام كانت لديهم فرصة أقل لتدهور الحالة من أولئك الذين تناولوا أكثر.

ووفقًا لموقع "ذا صن" البريطاني، قال الدكتور مانوليس كوجفيناس: "تشير نتائجنا إلى أن الوجبة الأولى قبل الساعة الثامنة صباحًا والوجبة الأخيرة قبل الساعة السابعة مساءً، قد تساعد في تقليل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".

مرض السكري هو حالة خطيرة حيث يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا، يمكن أن يحدث عندما يفشل جسمك في إنتاج ما يكفي من الأنسولين، أو عندما يكون الأنسولين الذي ينتجه غير فعال، والأنسولين هو هرمون يعمل كمفتاح ويفتح خلايا الجسم للسماح بدخول الجلوكوز، وبدونه يتراكم الجلوكوز في مجرى الدم.

وهناك نوعان رئيسيان من مرض السكري النوع الأول والثاني كلاهما خطير، لكنهما مختلفان، إذا كان لديك النوع الأول فلن يتمكن جسمك من إنتاج أي أنسولين على الإطلاق في حين أن النوع 2 يعني أنه لا يمكنك إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو أنه يفشل في العمل بشكل فعَّال ويرتبط بنمط الحياة.

دراسة جديدة وجبة الافطار تناول الإفطار مرض السكري الأنسولين

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