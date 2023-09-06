بـ7 طرق طبيعية.. كيف يمكن الحصول على بشرة متوهجة وصحية خلال فصل الصيف

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض مصر لموجة شديدة الحرارة خلال الأسبوع الجاري وتستمر لعدة أيام، وفي هذا الإطار حذرت وزارة الصحة والسكان من الخروج في هذه الأجواء إلا للضرورة القصوى وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة.

فمع حلول فصل الصيف الحارق، تبدأ البشرة بالتعرض للتغيرات الكثيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للرطوبة المفرطة طوال اليوم، لذلك من الضروري القيام بتحسين مستوى العناية بالبشرة على الفور لتجنب مشاكل البشرة غير المرغوب فيها في الصيف.

هل تتغير البشرة مع الفصول؟

حسب موقع “Hindustan times” فإن الجلد يتغير مع الفصول، حيث يجلب الشتاء طقس جاف يجرد البشرة من رطوبتها الطبيعية ويسبب قشورًا وحكة في الجلد.

ويمكن أن تؤدي الرطوبة خلال فصل الصيف إلى الإصابة بالعدوى البكتيرية بسبب العرق وانسداد المسام وظهور حب الشباب، وأيضًا يمكن أن يؤدي تكييف الهواء في الصيف والسخانات في الشتاء إلى جفاف الجلد، لذلك يأتي كل موسم من فصول السنة مع قواعده المحددة للعناية بالبشرة.

حيث تحتاج البشرة إلى مزيد من الاهتمام والعناية خلال فصل الصيف، من خلال بضع خطوات بسيطة مثل التنظيف والترطيب والبقاء رطبًا واستخدام واقي الشمس، حيث يمكن حماية البشرة من التأثيرات الضارة للشمس والحرارة.

لأن التعرض للحرارة من الأماكن المكيفة والعكس صحيح، والتعرض المفرط لأشعة الشمس، والسباحة للبقاء باردًا والرطوبة يمكن أن يؤثر سلبًيا على البشرة، ويمكن استعادة التوازن الطبيعي للبشرة وبريقها وضمان صحة جيدة لها من خلال العناية الجيدة بالبشرة، من خلال اتباع روتينًا منتظمًا للعناية بالبشرة، وتناول طعام صحي، واللجوء إلى علاجات طبيعية بسيطة منزلية لكنها فعالة للحصول على بشرة متوهجة.

العلاجات المنزلية للحصول على بشرة متوهجة وصحة خلال فصل الصيف:

1. قناع القهوة والليمون:

يحتوي الليمون على فيتامين C وهو عنصر فعال لتفتيح البشرة، يمكن تضمينه في الروتين الصيفي للعناية بالبشرة، و من ناحية أخرى، تعتبر القهوة مقشرًا رائعًا.

الطريقة:

قومي بخلط ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة كبيرة من عصير الليمون في وعاء، وتأكدي من عدم وجود كتل، ثم قومي بوضع هذا المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه.

2. قناع الألوفيرا:

يشتهر الصبار بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للبكتيريا، وله تأثير مهدئ على البشرة وهو أمر رائع خلال فصل الصيف، لإنه يرطب البشرة أيضًا.

الطريقة:

ضعي قلب الصبار مباشرة على البشرى ثم القيام بتدليكه بلطف لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم تركه لمدة 10 دقائق ثم غسله لاحقًا.

3. قناع الكركم:

يتمتع الكركم بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للشيخوخة، مما يساعد على تقليل أي التهاب على البشرة، إلى جانب ذلك فهو يساعد على تفتيح البشرة ويضيف توهج طبيعي إليها.

الطريقة:

قومي بوضع ملعقة صغيرة من كركم البشرة في وعاء واخلطيه جيداً مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون، ثم قومي بوضعه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه.

4. قناع العسل والزبادي:

يحتفظ العسل بالرطوبة الطبيعية للبشرة بينما يعمل الزبادي على تفتيحها.

الطريقة:

ضعي كوبًا من الزبادي في وعاء وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من العسل، واخلطيهم جيدا وضعيه على بشرتك، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه باستخدام الماء البارد.

5. قناع البابايا:

بخلاف كونه مقشرًا خفيفًا، تساعد البابايا على إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ من البشرة وتمنح البشرة توهج ونعومة.

الطريقة:

خذ ثمرة بابايا مهروسة طازجة، وأضف إليها كمية من خشب الصندل من العطار واخلطهيا جيدًا، ثم ضعي هذا القناع على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.

6. قناع خشب الصندل و زيت اللوز:

زيت اللوز هو علاج فعال لتجديد شباب البشرة وتفتيحها، ويعمل خشب الصندل على تفتيح لون البشرة.

الطريقة:

اصنعي عجينة من خشب الصندل ثم أضيفي إليها زيت اللوز، ثم امزجي المعجون وضعيه على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بماء فاتر.



7. قناع الطماطم:

تساعد الطماطم على تحسين نسيج البشرة بمحتواها من الفيتامينات، كما أنه يساعد على استعادة لمعان البشرة الطبيعي، مما يجعلها متوهجة.

الطريقة:

اهرسي نصف حبة طماطم وتأكدي من عدم وجود كتل، وأضف العسل إليها، ضعي هذا المعجون على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.