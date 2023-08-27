الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الأمراض المزمنة وكيفية إدارتها.. نصائح للتعايش الصحى مع المرض

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد الأمراض المزمنة من أبرز التحديات الصحية التي يواجهها العديد من الأفراد في العالم، فهذه الأمراض تستمر لفترات طويلة وتؤثر بشكل كبير على حياة المصابين بها، ومن هنا يأتي دور إدارة تلك الأمراض بشكل صحيح، وتوفير نمط حياة صحي يساعد المرضى على العيش بشكل أفضل.

قد تشمل الأمراض المزمنة مجموعة متنوعة من الحالات مثل أمراض القلب والسكري والتصلب العصبي والروماتويدي وغيرها، لذا يجب على المرضى فهم طبيعة الحالة المرضية، وتعلم المزيد عن الأعراض والمضاعفات المحتملة، وفقًا لما ذكره موقع "montesmedical" الطبي.

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الأدوية والعلاجات الفعالة للأمراض المزمنة:

ينبغي على المرضى اتباع جدول منتظم لتناول الأدوية الموصوفة بالطريقة الصحيحة، وقد تكون هناك حاجة لجلسات علاج طبيعي أو نفسي لتخفيف الأعراض وتعزيز الصحة العامة.

كما يوجد تأثير قوي للتغذية على صحة المرضى المزمنين، لذا ينبغي الالتزام بنظام غذائي متوازن، يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، وقد يتطلب بعض المرضى التخفيف من استهلاك بعض الأطعمة التي تزيد من أعراض الحالة المرضية.

يعتبر النشاط البدني المناسب وممارسة الرياضة جزءًا مهمًا من إدارة الأمراض المزمنة، لذا ينبغي على المرضى اختيار نوعية النشاط التي تناسب حالتهم الصحية، والاستمرار فيها بانتظام.

نصح الخبراء بضرورة تجنب المواد الضارة، حيث يستهلك ملايين الأشخاص حول العالم الكحول ومنتجات التبغ بانتظام، على الرغم من أنها قد تضر بصحتهم، فإن تناول هذه المواد بكميات زائدة يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الرئة وأمراض الكبد والسرطان. 

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كيفية التعايش مع الأمراض المزمنة؟

يمكن أن تؤثر الأمراض المزمنة على الحالة النفسية للمرضى، ولذلك مهم لهم الحصول على دعم نفسي واجتماعي، حيث ينبغي تشجيع المرضى على الانخراط في مجتمعات الدعم والمشاركة في أنشطة تساعدهم على التعامل مع الأمراض بشكل صحيح.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه المرضى المزمنين، إلا أنه بإتباع تلك النصائح الأساسية يمكن للأفراد أن يحافظوا على نوعية حياة جيدة وعيش صحي مع الأمراض المزمنة، حيث إن إدارة الأمراض بشكل صحيح يمكن أن يقلل من الأعراض والمضاعفات ويساعد المرضى على الاستمتاع بالحياة بشكل أكبر.

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