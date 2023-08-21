الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تحديات الصحية العالمية حول الأمراض المزمنة والتغيرات المناخية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يواجه العالم اليوم مجموعة من التحديات الصحية العالمية التي تعتبر مصدر قلق كبير للمجتمع العالمي، حيث تشمل هذه التحديات انتشار الأمراض المزمنة، السمنة، التلوث، والتغيرات المناخية. 

تتسبب هذه التحديات في تأثير سلبي على صحة الأفراد والمجتمعات على المستوى العالمي، وتتطلب استراتيجيات شاملة للتصدي لها، ففي السطور التالية قدم الخبراء بموقع "better health" التحديات التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية في آخر تقرير لها.

انتشار الأمراض المزمنة في العالم

أمراض القلب والأوعية الدموية: تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم، من أبرز الأمراض المزمنة التي تهدد صحة الأفراد حول العالم.

أمراض السكري: ارتفاع معدلات السكري في جميع أنحاء العالم يعد تحديًا صحيًا عالميًا، حيث يزداد عدد المصابين بهذا المرض وتتفاقم تداعياته الصحية.

أمراض التنفس: تزداد حالات أمراض التنفس المزمنة، مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، بشكل ملحوظ حول العالم.

تعتبر السمنة تحديًا صحيًا عالميًا، حيث تزداد نسب السمنة بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم، وترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والسكري ومرض السرطان.

كما يعتبر التلوث الهوائي تحديًا صحيًا عالميًا، حيث يتسبب في زيادة معدلات الأمراض التنفسية وأمراض القلب ويؤثر على جودة الهواء الذي نتنفسه، فيما يتسبب التلوث المائي في انتشار الأمراض المعدية والطفيلية، ويؤثر على إمدادات المياه النقية، مما يهدد صحة الأفراد والمجتمعات.

التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية:

أوضح تقرير منظمة الصحة العالمية، أنه ارتفاع درجات الحرارة العالمية يزيد من خطر الإصابة بأمراض الحرارة والجفاف والاستنزاف الحراري.

وقد تتسبب التغيرات المناخية في تقليل وفرة المحاصيل الزراعية وزيادة مشكلة نقص الغذاء والأمان الغذائي، فتحديات الصحة العالمية مثل انتشار الأمراض المزمنة والسمنة والتلوث والتغيرات المناخية تشكل تهديدًا كبيرًا على صحة الأفراد والمجتمعات على المستوى العالمي.

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