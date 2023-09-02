"كيف لا تقتل نفسك".. نصائح فيلسوف نجا من الانتحار في كتاب جديد

يعتمد أستاذ الفلسفة في جامعة ميسوري؛ كلانسي مارتن على تجربته الخاصة لمساعدة الأشخاص الذين يفكرون في الانتحار، فقد حاول الانتحار طوال حياته أكثر من مرة وكان آخرها في عام 2014، وقد ذكر تفاصيل محاولاته مع نصائحه حول تجنب الانتحار في كتابه "كيف لا تقتل نفسك: صورة للعقل الانتحاري".

يقول المؤلف، وهو زوج وأب لخمسة أطفال، في حديثه لموقع TODAY إنه سعيد لأنه على قيد الحياة اليوم، ومرتاح لأن كل محاولات انتحاره قد فشلت.

كتاب كيف لا تقتل نفسك

يأمل مارتن أن يساعد كتابه الناجين من محاولات الانتحار الذين ما زالوا يكافحون والأشخاص الذين يفكرون في القيام بمحاولة. ويقول إن أولئك الذين تأثروا بانتحار أحد أحبائهم قد يدركون أنه ربما لا يوجد شيء يمكنهم القيام به بشكل مختلف لمنع ذلك.

ويوضح أهمية الحديث أكثر عن الدوافع الانتحارية، وإزالة وصمة العار عن الانتحار، مضيفًا: كلما تحدثنا أكثر عن هذا الأمر، وطالما أننا نتحدث عنه بطريقة مستنيرة وذكية، زاد عدد الأرواح التي سننقذها.

تجنب الانتحار

يعتقد مارتن أن جميع حالات الانتحار تقريبًا يمكن تجنبها، ويقدم نصائحه للأشخاص الذين يعانون من الأزمات ولأحبائهم، فيشير في نصيحته الأولى إلى أهمية الاستماع الجيد للشخص الذي يعاني من أزمة.

يوضح المؤلف أهمية الاستماع بقلب مفتوح للشخص الذي يمر بأزمة قائلًا: إذا استمعت بقلب مفتوح ومحب وبطريقة غير قضائية، فمن المحتمل أنك ستنقذ حياة هذا الشخص.

ويضيف: إذا جاء إليك شخص ما في أزمة، فإن النصيحة الأولى التي يمكنني تقديمها هي إبقاء هذا الشخص يتحدث وجعله يسير. أخرجه من بيئته الحالية، فهذا من شأنه أن يخفف الألم ويخفف الضغط.

ويستطرد: إذا كنت أنت نفسك في لحظة أزمة، تواصل مع شخص ما، حتى لو كان مجرد إرسال رسالة نصية إلى صديق تقول فيها: أواجه يومًا عصيبًا، اخرج من المساحة الفعلية التي تتواجد فيها. خذ نفسا من الهواء النقي، تجول قليلا.

قد تلاحظ أنه من خلال تجارب حسية بسيطة؛ الشعور بالنسيم على بشرتك، أو التعرض لأشعة الشمس قليلاً، أو رؤية السماء ليلاً سوف تحصل على تذكير بأن هناك شيئًا سحريًا للغاية حول كونك على قيد الحياة.

نصائح الفيلسوف لتجنب الانتحار

شملت نصائح المؤلف الأخرى النظر في الخيارات المختلفة التي يمتلكها الفرد بدلًا من تضييق منظوراتهم إلى درجة يشعرون مها بأن القيام بمحاولة الانتحار هو الخيار الوحيد أمامهم، داعيًا إلى التركيز على محاولة الهروب من الألم، والتفكير في أي شيء يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن طفيف.

وتحدث مارتن عن أهمية ممارسة التمارين الرياضية في تحسين الحالة النفسية والصحة العقلية، موضحًا: عندما أشعر ببداية الاكتئاب، أقوم بتكثيف تماريني الرياضية وأهتم بنظامي الغذائي.