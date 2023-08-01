الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

ترتفع معدلات البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة سوهاج كي يستعلم الطلاب عن مؤشرات المتاحة للكليات التي يرغبون في الالتحاق بها بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 أمس الاثنين.

تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج

نعرض في التقرير التالي تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة سوهاج المتوقع والذي يكون متقارب مع تنسيق العام الماضي  وفق نسب النجاح المعلنة  وفق نظام التعليم المتبع في كلا العامين.

حتى الآن لم تصدر أي تعليمات مباشرة من وزير التعليم العالي عن تنسيق الثانوية العامة في المحافظات لكافة المراحل وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة سوهاج وفي انتظار الاعتماد الرسمي من وزير التعليم العالي بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة  ونسب النجاح في العام الدراسي 2022/2023.

يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في محافظة سوهاج 29558 طالبًا وطالبة الذين أدوا امتحانات الدور الأول، من بينهم 8101 طالب بالشعبة الأدبية، و19614 طالبا بالشعبة العلمية علوم، 1843 بالشعبة العلمية رياضيات، أدوا امتحانات الدور الأول في 70 لجنة سير على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة واحدة للطلاب المكفوفين ولجنة واحدة لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

 

تنسيق كليات سوهاج 2022 

تنسيق كلية طب سوهاج 386 
تنسيق كلية صيدلة سوهاج 373 
تنسيق كلية هندسة سوهاج 350 
تنسيق كلية حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367 
تنسيق كلية ألسن سوهاج 331 
تنسيق كلية حقوق سوهاج 323
تنسيق كلية آثار سوهاج 316
تنسيق كلية تربية سوهاج 280
تنسيق كلية تجارة سوهاج 265

 

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الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة العام الدراسي 2022/2023 
من هنا  https://natega.dostor.org/

 

نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2022/2023

وفق وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا للامتحانات  763.206، أما عدد الحاضرين 759.676، وبلغ عدد الناجحين 598.723 ونسبة النجاح 78.81 %، عدد الطلاب المنتقلين للدور الثاني فهو 118.605، وعدد الراسبين 42.348.

وبين وزير التربية والتعليم أن عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى وفق المواد
اللغة العربية 4049، واللغة الأجنبية الأولى 6131، واللغة الأجنبية الثانية 159703، والكيمياء 38715، والأحياء 17313، والجيولوجيا 16851، والفيزياء 13985، والرياضة التطبيقية 4683، والجغرافيا 18956، وعلم النفس والاجتماع 14352، والتاريخ، 1801، والفلسفة والمنطق 26258، والرياضيات البحتة 1548.

 

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كيفية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

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