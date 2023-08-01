تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج

ترتفع معدلات البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة سوهاج كي يستعلم الطلاب عن مؤشرات المتاحة للكليات التي يرغبون في الالتحاق بها بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 أمس الاثنين.

تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج

نعرض في التقرير التالي تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة سوهاج المتوقع والذي يكون متقارب مع تنسيق العام الماضي وفق نسب النجاح المعلنة وفق نظام التعليم المتبع في كلا العامين.

حتى الآن لم تصدر أي تعليمات مباشرة من وزير التعليم العالي عن تنسيق الثانوية العامة في المحافظات لكافة المراحل وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة سوهاج وفي انتظار الاعتماد الرسمي من وزير التعليم العالي بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح في العام الدراسي 2022/2023.

يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في محافظة سوهاج 29558 طالبًا وطالبة الذين أدوا امتحانات الدور الأول، من بينهم 8101 طالب بالشعبة الأدبية، و19614 طالبا بالشعبة العلمية علوم، 1843 بالشعبة العلمية رياضيات، أدوا امتحانات الدور الأول في 70 لجنة سير على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة واحدة للطلاب المكفوفين ولجنة واحدة لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

تنسيق كليات سوهاج 2022

تنسيق كلية طب سوهاج 386

تنسيق كلية صيدلة سوهاج 373

تنسيق كلية هندسة سوهاج 350

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367

تنسيق كلية ألسن سوهاج 331

تنسيق كلية حقوق سوهاج 323

تنسيق كلية آثار سوهاج 316

تنسيق كلية تربية سوهاج 280

تنسيق كلية تجارة سوهاج 265

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة العام الدراسي 2022/2023

من هنا https://natega.dostor.org/

نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2022/2023

وفق وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا للامتحانات 763.206، أما عدد الحاضرين 759.676، وبلغ عدد الناجحين 598.723 ونسبة النجاح 78.81 %، عدد الطلاب المنتقلين للدور الثاني فهو 118.605، وعدد الراسبين 42.348.

وبين وزير التربية والتعليم أن عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى وفق المواد

اللغة العربية 4049، واللغة الأجنبية الأولى 6131، واللغة الأجنبية الثانية 159703، والكيمياء 38715، والأحياء 17313، والجيولوجيا 16851، والفيزياء 13985، والرياضة التطبيقية 4683، والجغرافيا 18956، وعلم النفس والاجتماع 14352، والتاريخ، 1801، والفلسفة والمنطق 26258، والرياضيات البحتة 1548.