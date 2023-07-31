محافظ القاهرة مُهنئًا أوائل الثانوية العامة: "فخورون بكم"

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة، الذين حصدوا 25% من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، فى الشعب الثلاث، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح.

وأعرب "عبدالعال" عن سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعد أن حصد أبناؤها تسعة مراكز متقدمة من بين 36 طالبًا بأنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية.

وثمن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز، كما أثنى على جميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

والطلاب التسعة الحاصلون على مراكز بين أوائل الجمهورية هم على عامر صلاح الدين بالشعبة الأدبية دمج من مدرسة أمون الخاصة بإدارة الزيتون التعليمية، و3 طلاب بشعبة الرياضيات هم محمود أحمد رزق أحمد من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية، وأروى حسام مدحت محمد من مدرسة كلية رمسيس الثانوية بنات بإدارة الوايلى التعليمية، ومرقس شنودة محارب راغب من مدرسة طبرى الحجاز الثانوية العسكرية بإدارة النزهة التعليمية.

وبالشعبية العلمية "الطالبة ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من مدرسة الشروق الخاصة بإدارة المعادى التعليمية، و4 طلاب من الشعبة الأدبية من بينهم 3 طلاب بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية عمرو خالد ناصر عفيفي من مدرسة قيتباى الخاصة لغات، وعزالدين أحمد العوضى من مدرسة البطل الشهيد محمد وحيد، عائشة هانى محمد فتحى من مدرسة المصرية للغات، وبإدارة البساتين التعليمية سيف علاء الدين محمد صبحى من مدرسة أمجاد الخاصة.