برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 احتلت هذه الكلمات محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك كي يستعلم طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 عن نتيجتهم بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٧٨.٨%.

برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

نوضح في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع الدستور.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بكل سهولة من هنا

https://natega.dostor.org/

كتابة رقم الجلوس ثم اضغط على اعرض نتيجة الثانوية العامة 2023

اوائل الثانوية العامة 2022/2023

بعد أن اعتمد الدكتور رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة 2023 قام بالاتصال هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة وهنئهم بنجاحهم، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

اوائل الشعبة الادبية

سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

اوائل الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية علوم

اميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

أوائل الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية رياضيات

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان

الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية

الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية

عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة

عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف

ادهم محمود حسن فهمي الاول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية

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