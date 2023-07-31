برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور
برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 احتلت هذه الكلمات محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك كي يستعلم طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 عن نتيجتهم بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٧٨.٨%.
برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور
نوضح في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع الدستور.
يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بكل سهولة من هنا
كتابة رقم الجلوس ثم اضغط على اعرض نتيجة الثانوية العامة 2023
اوائل الثانوية العامة 2022/2023
بعد أن اعتمد الدكتور رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة 2023 قام بالاتصال هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة وهنئهم بنجاحهم، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.
اوائل الشعبة الادبية
سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة.
عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة
عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة
عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة
فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة
فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الأسكندرية
محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة
معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة
ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة
نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية
اوائل الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية علوم
اميمه محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية
حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط
زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة
كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا
كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة
كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا
محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية
محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط
معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف
ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة
أوائل الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية رياضيات
إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط
اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة
أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية
باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط
زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية
مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية
محمد احمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة
محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية
مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة
مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد
الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان
الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية
الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية
عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة
عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف
ادهم محمود حسن فهمي الاول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية
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