الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد قليل.. رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر الدستور

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يتسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، كذلك رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، وذلك تزامنًا مع قرب اعتمادها رسميًا من وزير التعليم.

 

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر الدستور

ونرصد لكم رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر الدستور، حيثُ يستطيع الطلاب معرفة نتيجتهم بالدرجات والمجموع الكلي لكل مادة من خلال الدخول عبر هذا الرابط هنـــــــــا 

وكانت وزارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، قد حددت موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحاً أنه سيتم اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أول شهر أغسطس القادم، ذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

رابط البوابة الالكترونية نتيجة الثانوية العامة 2023

ظهرت رسميًا.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022_2023 عبر الدستور الآن

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

 

- قم باختيار أيقونة لتسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة 2023.

- حدد الشعبة الدراسية، سواء كانت علمية أو أدبية.

- قم بوضع علامة صح على محافظة إقامتك.

- أدخل جميع البيانات الضرورية عن الطالب الذي يرغب في الاستعلام، مثل الاسم الرباعي والرقم القومي وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة.

- اكتب رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

- سجل وسيلة تواصل مثل رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

- اضغط على كلمة "حفظ" لحفظ البيانات.

وكان طلاب الثانوية العامة 2023، قد انتهوا من أداء الامتحان الخميس 13 يوليو 2023، وينتظر الطلاب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الامتحانات بداية أغسطس المقبل، حيث من المقرر في مؤتمر صحفي يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

 

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