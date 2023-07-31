رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وكيفية تحويل الدرجات لنسبة مئوية

تصدرت نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 برقم الجلوس محركات البحث الإلكتروني "جوجل"، وذلك مع اقتراب موعد ظهورها بعد اعتماد وزير التربية والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي لها، ويعيش الطلاب وأولياء الأمور في حالة من القلق والترقب، منتظرين الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويرصد "الدستور" نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس للمجموع الكلي، في سياق السطور التالية.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة امتحانات طلاب الثانوية العامة هذا العام مبشرة حيث تجاوزت نسبة نجاح الطلاب في مادة اللغة العربية نحو 90 % وحصل رابط ات أكثر من 1.5 % من عدد الطلاب على 95 % فيما تجرى حاليا عملية التصحيح داخل الكنترولات بدقة عالية.

كيفية تحويل درجات نتيجة الثانوية العامة 2023 لنسبة مئوية

يمكن لطالب المرحلة الثالثة الثانوية بعد الحصول على نتيجته ودرجاته أن يعلم المجموع الكلي عن طريق الدرجات، والذي يتمكن من تحويل هذه الدرجات إلى مجموع كلي، كما أنه يمكنه تحويلها إلى نسبة مئوية.

- تحول درجات الثانوية العامة 2023 إلى نسبة مئوية كالتالى نفترض حصول الطالب على 300 درجة ×100÷410 يظهر الناتج، ويكون المجموع الكلى لنتيجة الثانوية العامة 2023، 410 درجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

يستطيع حاليا طلاب الثانوية العامة 2022-2023 الحصول على درجاتهم في كافة المواد الدراسية من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية عبر موقع الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا) والحصول عليها من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي وإليكم خطوات التسجيل بالتفصيل:-

الدخول عبر موقع الدستور من خلال هذا الرابط

https://natega.dostor.org/

اختيار أيقونة تسجيل بيانات الطلاب.

إدخال رقم جلوس الطالب بدقة.

تدوين بيانات الطالب الشخصية بالتفصيل.

تحديد محافظة الإقامة.

تسجيل وسيلة تواصل (بريد إلكتروني، رقه هاتف محمول).

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

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