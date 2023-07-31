الإثنين 31 يوليو 2023
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تحقيقات ومتابعات

مع إعلان نتيجة ثانوية عامة 2023 .. ازاي احسب مجموع الثانوية 2023

ازاي احسب مجموع الثانويه 2023 سؤال بدأ يتردد على ذهن أولياء الامور بعد ظهور نتيجة ثانوية عامة 2023 ، والتي اعتمدها رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الأحد، فيما عقد اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًا لتكريم أوائل الثانوية العامة . 

 

ازاي احسب مجموع الثانويه 2023

 

احسب مجموع الثانويه 2023 بطريقة بسيطة فكل واحد في المائة تساوي 4.25 درجة ، بمعنى إذا حصل الطالب مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على مجموع 386 من المجموع الكلي للثانوية العامة وهو 410 درجة يتم ضرب 386 في 100 ويتم قسمة الناتج على 410 درجة وهو المجموع الكلي ، فتكون النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة 94.3 % . 

رابط مفتوح.. نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الدستور برقم الجلوس

Natega.. الرابط الرسمي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 

يستطيع الطلاب معرفة مجموع الثانويه 2023 الكترونيًا من خلال الرابط الذي وفرته وزارة التربية والتعليم لذلك من خلال بوابة الثانوية العامة بالضغط على الرابط التالي مباشرة http://thanwya.emis.gov.eg/ ، وكتابة الاسم ورقم الجلوس فيظهر مجموع الثانويه 2023 والنسبة المئوية لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 . 

وتوفر جريدة الدستور رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي ويمكنك الاستعلام عنها بالضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org/ ، وكتابة الاسم ورقم الجلوس فتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 وبها مجموع الثانويه 2023 . 

 

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 
 

اللغة العربية   80 درجة ، ودرجة النجاح   40 درجة

اللغة الأجنبية الأولي   50 درجة، ودرجة النجاح    25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية   40 درجة، ودرجة النجاح    20 درجة

الجبر والهندسة الفراغية      30 درجة، ودرجة النجاح    15 درجة

التفاضل والتكامل     30 درجة، ودرجة النجاح    15 درجة

استاتيكا        30 درجة، ودرجة النجاح    15 درجة

ديناميكا        30 درجة، ودرجة النجاح    15 درجة

الرياضيات البحته     60 درجة، ودرجة النجاح    15 درجة

الرياضيات التطبيقية  60 درجة، ودرجة النجاح    15 درجة

الكيمياء        60 درجة، ودرجة النجاح    30 درجة

الفيزياء        60 درجة، ودرجة النجاح    30 درجة

الجيولوجيا     60 درجة، ودرجة النجاح    30 درجة

الأحياء 60 درجة، ودرجة النجاح    30 درجة

التاريخ 60 درجة، ودرجة النجاح    30 درجة

الجغرافيا       60 درجة، ودرجة النجاح    30 درجة

الفلسفة والمنطق       60 درجة، ودرجة النجاح    30 درجة

علم النفس والاجتماع  60 درجة، ودرجة النجاح    30 درجة

التربية الدينية (لا يضاف للمجموع)  25 درجة، ودرجة النجاح    12.5 درجة

التربية الوطنية (لا يضاف للمجموع) 25 درجة، ودرجة النجاح    12.5 درجة

الاقتصاد والإحصاء (لا يضاف للمجموع)   50 درجة، ودرجة النجاح    25 درجة

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متاحة للجميع.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

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نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس والاسم

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