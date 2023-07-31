متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن

ترتفع معدلات البحث الان عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد أن تم تداول العديد من الصور على موقع فيسبوك عن نتيجة الثانوية العامة بعد اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح ٧٨.٨%.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نعرض في التقرير التالي لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال موقع الدستور وتوزيع الدرجات للمواد كي يستعلم الطالب عن درجات كل مادة وفق المجموع الاساسي لكل مادة

نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن من خلال موقع الدستور الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 مباشرة من خلال الرابط المباشر التالي https://natega.dostor.org/

كتابة رقم الجلوس الضغط على كلمة عرض النتيجة

يظهر المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب

وحالة الطالب ناجح أم راسب أم منتقل للدور الثاني

درجات كل مادة سواء الأساسية أو المواد التي لا تضاف للمجموع

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة من 410

مادة اللغة العربية: الدرجة الكلية 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

مادة اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة الكلية 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة

مادة الكيمياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الفيزياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الجيولوجيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الأحياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

مادة التفاضل والتكامل: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

مادة الاستاتيكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

مادة الديناميكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

مادة التاريخ: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الجغرافيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الفلسفة والمنطق: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة علم النفس والاجتماع : الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مواد لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

التربية الوطنية: الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة