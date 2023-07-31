الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ترتفع معدلات البحث الان عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس  بعد أن تم تداول العديد من الصور على موقع فيسبوك عن نتيجة الثانوية العامة بعد اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح ٧٨.٨%.

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس 

 

نعرض في التقرير التالي لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال موقع الدستور وتوزيع الدرجات للمواد كي يستعلم الطالب عن درجات كل مادة وفق المجموع الاساسي لكل مادة 

نتيجة الثانوية العامة 2023 

يمكن من  خلال موقع الدستور الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 مباشرة من خلال الرابط المباشر التالي https://natega.dostor.org/

 

كتابة رقم الجلوس الضغط على كلمة عرض النتيجة 

يظهر المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب 

وحالة الطالب ناجح أم راسب أم منتقل للدور الثاني 

درجات كل مادة سواء الأساسية أو المواد التي لا تضاف للمجموع 

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الثانوية العامة.. لينك نتيجة 3 ثانوى برقم الجلوس 2023 الآن على الدستور

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

 

المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة من 410 

 

  • مادة اللغة العربية: الدرجة الكلية 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة

 

  • مادة  اللغة الأجنبية الأولى: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

 

  • مادة اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة الكلية 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة

 

  • مادة الكيمياء: الدرجة الكلية 60 درجة  ودرجة النجاح من 30 درجة

 

  • مادة الفيزياء: الدرجة الكلية 60 درجة  ودرجة النجاح من 30 درجة

 

  • مادة الجيولوجيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

 

  • مادة الأحياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

 

  • مادة الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

 

  • مادة التفاضل والتكامل: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

 

  • مادة الاستاتيكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من   15 درجة

 

  • مادة الديناميكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

 

  • مادة التاريخ: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

 

  • مادة الجغرافيا: الدرجة الكلية  60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

 

  • مادة الفلسفة والمنطق:   الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

 

  • مادة علم النفس والاجتماع : الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

 

مواد لا تضاف للمجموع 

 

  • التربية الدينية: الدرجة الكلية 25 درجة  ودرجة النجاح من 12.5 درجة

 

  • التربية الوطنية: الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

 

  • الاقتصاد والإحصاء: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة.

 

txt

برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

txt

لينك مُفَعَّل| هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط على الدستور

نتيجة نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 نتائج الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023 لينك نتيجة الثانوية العامة نتيجة ثانوية عامة نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

مواد متعلقة

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن

برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

اعرف الآن نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023

هل يوجد تسريب في نتيجة الثانوية العامة 2023؟

وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا وخطوات الاستعلام برقم الجلوس فقط

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

"قبل أي حد".. نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان