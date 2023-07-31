برقم الجلوس فقط| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 أدبي "بيان النجاح"

برقم الجلوس فقط بات الطلاب بإمكانهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 أدبي أو علمي علوم أو علمي رياضة لاستخراج "بيان النجاح" كامل.

كيفية تحويل نتيجة الثانوية العامة لنسبة مئوية

في البداية يمكن أن تظهر نتيجة الثانوية درجات ويستطيع الطالب تبديلها إلى نسبة مئوية، فتبديل درجات الثانوية العامة إلى نسبة مئوية كالتالى فإنه نفترض حصول الطالب على 300 درجة ×100÷410 يظهر الناتج فورا بعد هذه العملية الحسابية.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

1- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/

2- ثم اختيار بوابة الثانوية العامة بعنوان الرابط: http://thanwya.emis.gov.eg/

3- اختار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي ستظهر فور اعتماد وإعلان النتيجة.

4- سجل رقم الجلوس، واضغط على عرض النتيجة.

أخطاء شائعة عند تسجيل معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023

- يجب تجنب خطأ عدم التركيز فى كتابة المعلومات.

- خطأ كتابة البيانات فى غير المكان المخصص لها.

- يجب تجنب خطأ الاعتماد على مصادر غير موثوق منها فى جلب نتيجة الثانوية

- يجب تجنب خطأ كتابة رقم جلوس الطالب بالعكس.

- يجب تجنب خطأ تسجيل أي من المعلومات خطأ.

- يجب تجنب خطأ تبديل الأحرف أو الأرقام.

خطوات معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023



- الدخول على : https://natega.dostor.org/

- وضع رقم الجلوس.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة بالاسم أو برقم الجلوس.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

رابط تحميل نتيجة الثانوية العامة عبر الرابط التالي: https://natega.dostor.org/

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

لينك تنزيل نتيجة الثانوية العامة من الرابط التالي: https://natega.dostor.org/

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

لتصفح النتيجة عبر الدخول على الروابط التالية: https://emis.gov.eg/ ، أو http://thanwya.emis.gov.eg/ ، أو https://moe.gov.eg/

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