خلال ثوان.. كيفية حساب النسبة المئوية لنتيجة السنوية العامة 2023؟

كيفية حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2023.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن نتيجة الثانوية العامة 2023 وطريقة حسابها قبل إعلانها رسميًا، ويكشف الدستور في التقرير التالي كيفية حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة.

كيفية حساب النسبة المئوية لنتيجة السنوية العامة 2023

يقوم الطالب بقسمة مجموعة فى نتيجة الثانوية العامة ثم يقوم بضربها فى 100، وعلي سبيل المثال إذا حصل الطالب على مجموع 310 يتم قسمة 310 على مجموع درجات الثانوية العامة 410 ثم نقوم بضرب الناتج فى 100، 310/ 410 * 100 = 75%.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

وفي ذات السياق، نرصد خلال السطور الآتية مجموع الثانوية العامة 2023، الذي ينقسم إلى على 6 مواد في مختلف الشعب الخاصة بالصف الثالث الثانوي، ومجموع المواد كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

الفلسفة والمنطق: 60 درجة.

الجغرافيا: 60 درجة.

علم النفس والاجتماع: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

الجيولوجيا: 60 درجة.

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة.

التفاضل والتكامل: 30 درجة.

الاستاتيكا: 30 درجة.

الديناميكا: 30 درجة.

المجموع الكلي للثانوية العامة: 410 درجة.

المواد غير المضافة للمجموع

هناك مواد أيضًا عليها نجاح ورسول لكنها لا تُضاف إلى المجموع ولا تؤثر عليه سواء بالزيادة أو النقصان، ومع ذلك عدم النجاح فيها يؤدي إلى تأخر الطالب عند التقديم في الكليات إلى المرحلة الثالث بعد امتحان الدور الثاني وهذه المواد هي:

التربية الوطنية.

الإحصاء.

الاقتصاد.

التربية الدينية.

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وفي ذات السياق، توفر جريدة الدستور رابط لكل طلاب الثانوية العامة عبر الرابط التالي: هــــــــــــــــــنا.

ويمكن الدخول عليه وتسجيل الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف حتى تظهر له النتيجة على الفور، وذلك لمساعدة الطلاب للحصول على النتيجة لكون روابط الوزارة يكون عليها ضغط من الطلاب لمعرفة نتيجتهم.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 الدور الأول 783025 طالبًا وطالبة، وفقا لما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، موزعين على النحو التالي:-

الشعبة الأدبية: 276211 طالبًا وطالبة.

الشعبة العلمية (علوم):391671 طالبًا وطالبة.

الشعبة العلمية (رياضيات): 98658 طالبًا وطالبة.

مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا: 1824 طالبًا وطالبة.

80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل

34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

255 طالب وطالبة من المكفوفين.

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