الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متاحة للتحميل| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

رابط نتيجة الثانوية
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة ننشره لكم عبر موقعنا، كما نوفر لجميع الطلاب لينك رسمي الآن سريع للاستعلام الفوري.

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

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 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

ننشر في السطور التالية  رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة كما يتوفر الآن رابط تحميل نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط عبر الرابط التالي: https://natega.dostor.org/ 

 

المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023


410 درجة المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية» ، مقسمة كما متواجد بالسطور التالية:

-  “العربي” 80 درجة.

- “مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية»“ 50 درجة.

- “مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية»“  40 درجة.

- “مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والأستاتيكا»“ 60 درجة.

- “مادة الفيزياء“ 60 درجة.

- “مادة الكيمياء“ 60 درجة.

- “مادة الأحياء“ 60 درجة.

- “مادة الجيولوجيا والعلوم“ 60 درجة.

- “مادة التاريخ“ 60 درجة.

- “مادة الجغرافيا“ 60 درجة.

- “مادة الفلسفة والمنطق“ 60 درجة.

- “مادة علم النفس“ 60 درجة.


نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 
 

تم التأكيد على أن مادة اللغة العربية وصلت 90 % والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5%.
تم التأكيد على أن مادة اللغة الأجنبية الثانية وصلت 91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20%.
تم التأكيد على أن مادة التاريخ وصلت 90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1%.
تم التأكيد على أن الجغرافيا وصلت 91.6% وحصل على أكثر من 95% نسبة 1.9%.
تم التأكيد على أن مادة الفيزياء وصلت 91% وحصل على 95% فأكثر نسبة 2.9%.
تم التأكيد على أن مادة الكيمياء وصلت 88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4%.

أدعية نتيجة الثانوية العامة 2023 للنجاح

  • ربنا إني أتوجه إليك بنية صادقة وقلب خاشع، فأسألك أن ترزقني النجاح والتوفيق في هذا الأمر، وتجعله يسيرًا وسهلًا عليّ.
  • ربنا إني أرجو منك أن تُيسّر لي هذا الأمر وتجعله يسيرًا وسهلًا، وأن ترزقني النجاح والتوفيق فيه، وتحفظني من كل سوء وشر.
  • ربنا إني أسألك بحق هذا اليوم وبحق مَن سُميت به وبحق كلمتك التي لا ترد ولا تُردّ عليها، أن ترزقني النجاح والتوفيق في هذا الأمر، وتجعله يسيرًا وسهلًا عليّ.
  • ربنا إني أسألك بحق هذا اليوم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقني النجاح والتوفيق في هذا الأمر، وتجعله يسيرًا وسهلًا عليّ.
  • ربنا إني أسألك بحق هذا اليوم وبحق سيدنا عمرو بن العاص أن ترزقني النجاح والتوفيق في هذا الأمر، وتجعله يسيرًا وسهلًا عليّ.

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

دائما نقدم لجميع الطلاب في مصر كل ما يحتاجونه كل عام وإليكم الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة من خلال الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال  رابط بوابة الثانوية التالي: http://thanwya.emis.gov.eg/ ، أو على موقع وزارة التربية التعليم التالي: https://moe.gov.eg/  

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