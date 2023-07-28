أخبار الظهيرة| الرئيس السيسى يشارك بالقمة الروسية الإفريقية.. و"الأوقاف" تدين حرق المصحف واقتحام الأقصى

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصدها "الدستور" في نشرة "أخبار الظهيرة".

مشاركة الرئيس السيسى بالمنتدى الاقتصادي والإنساني بسان بطرسبرج تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى والإنسانى فى سان بطرسبرج، بالإضافة إلى مشاركته في اجتماع القادة الأفارقة لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة "الروسية ــ الأوكرانية".. للمزيد اضغط هنا.

وزير الأوقاف: حرق المصحف واقتحام الأقصى تصرفات هوجاء وهدم لحوار الأديان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التصرفات الهوجاء بحرق المصحف الشريف واقتحام المسجد الأقصى المبارك أكبر معول هدم لحوار الأديان والحضارات وكل الوثائق ذات الصلة بالأخوة الإنسانية.. للمزيد اضغط هنا.

تقارير: النصر السعودي يرسل عرضه الأول لبايرن ميونيخ لضم ساديو ماني

تواصل إدارة النصر السعودي جهودها من أجل التعاقد مع المهاجم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. للمزيد اضغط هنا.

طُرحت أمس.. تفاصيل أحدث أغانى المطرب محمد عدوية "يا جاحدة"

طرح الفنان محمد عدوية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "جاحدة" بالتعاون مع المطرب محمد قماح، عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب.. للمزيد اضغط هنا.

بوتين: القمة الروسية الإفريقية تركز على توسيع التعاون الاستراتيجى مع إفريقيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا بد من الدفاع عن سيادة الدولة، مؤكدًا أهمية الصمود ورفض التنازل تحت الضغوط الخارجية، والمشاركة في تشكيل نظام متعدد الأقطاب قائم على المساواة بين الدول.. للمزيد اضغط هنا.

انتشال جثتي شابين غرقا في النيل بالعياط

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في انتشال جثتي الشابين الغارقين في مياه النيل بقرية الرقة بالعياط بعد يومين من البحث.. للمزيد اضغط هنا.