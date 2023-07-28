الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طُرحت أمس.. تفاصيل أحدث أغانى المطرب محمد عدوية "يا جاحدة"

عدوية
عدوية

طرح الفنان محمد عدوية أحدث أعماله الغنائية بعنوان “جاحدة” بالتعاون مع المطرب محمد قماح، عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب. 

وقال المطرب محمد قماح لـ"الدستور"، إنه سعيد بالتعاون مع عدوية في العمل الجديد والذي قام بتوزيعه منذ فترة، لافتًا إلى البدء في العمل منذ أشهر قليلة، وتم تصويره على طريقة الفيديو كليب في يومين، والأغنية من تصوير أحمد شيهابي ومن كلمات أحمد مرزوق ومكس وماستر خالد رءوف وجيتار جالو.

وأكد قماح أن هذا العمل لن يكون الأخير، حيث ستكون هناك أعمال أخرى قريبة بينهما خلال الأيام المقبلة، على حد قوله.

 

أحمد عدوية و أحدث أعماله الغنائية المطرب محمد عدوية الفيديو كليب الفنان محمد عدوية خلال الأيام المقبلة فيديوهات يوتيوب يوم الخميس

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