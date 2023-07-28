مشاركة الرئيس السيسي بالمنتدى الاقتصادي والإنساني بسان بطرسبرج تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى والإنسانى فى سان بطرسبرج، بالإضافة إلى مشاركته في اجتماع القادة الأفارقة لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة "الروسية ــ الأوكرانية"، فضلا عن عدد من الأخبار الأخرى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

فتحت عنوان السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى والإنسانى بــ«سان بطرسبرج»، قالت صحيفة الأهرام، شارك الرئيس السيسى صباح أمس فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى والإنسانى، الذى عقد على هامش أعمال النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الجلسة الافتتاحية شهدت إلقاء كلمات لكلٍ من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى جانب رئيس جمهورية جزر القمر باعتباره الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.

وأشارت إلى أن الرئيس شارك أيضا بصفته رئيسا لتجمع «نيباد» فى جلسة مع رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية، كما شارك الرئيس فى حفل الاستقبال الذى أقامه بوتين للرؤساء الأفارقة المشاركين فى القمة.

كما شارك الرئيس أمس، بمدينة سان بطرسبرج، فى اجتماع مع قادة الدول الإفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية؛ الرئيس «عثمان غزالى» رئيس جزر القُمُر الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، والرئيس جنوب إفريقيا «سيريل رامافوزا»، والرئيس الكونغولى «دينيس ساسو نيجيسو»، والرئيس السنغالى «ماكى سال»، والرئيس الأوغندى «يورى موسيفينى».

وقال فهمى، إن القادة الأفارقة تابعوا خلال الاجتماع تطورات الموقف التنفيذى للمبادرة، وخاصة عقب زيارة الوفد الإفريقى لكل من روسيا وأوكرانيا فى يونيو الماضى لمحاولة الإسهام بشكل جاد فى مساعى الحل الجارية للأزمة بين البلدين، مع تأكيد مواصلة القارة دعم الجهود الرامية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية اتصالا بالتداعيات الاقتصادية بالغة الأثر على اقتصادات الدول الإفريقية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وفي نفس السياق، وتحت عنوان خلال لقائه رئيس جنوب إفريقيا: تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في شتى المجالات، قالت صحيفة الجمهورية، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الرئيس «سيريل رامافوزا»، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا على هامش انعقاد القمة الإفريقية ـــ الروسية الثانية بمدينة سان بطرسبرج.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قوله، إن الرئيس أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك فى شتى المجالات، وخاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجارى، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن قضايا القارة ذات الاهتمام المتبادل.

وتحت عنوان “آفاق واسعة للتبادل التجاري مع فيتنام.. وإعداد جيد للجنة المشتركة”، قالت صحيفة الجمهورية، إن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفيتنام، لاسيما وأن هناك آفاقا واسعة لزيادة معدلات التجارة، مع وجود العديد من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية التي يمكن أن تستفيد منها السوق الفيتنامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي أمس بمقر مجلس الوزراء في العلمين الجديدة مع نائب رئيس الوزراء الفيتنامي تران لو كوانج، الذي يزور مصر على رأس وفد يضم عددًا من الوزراء والمسئولين.

وأوضحت الصحيفة، أن مدبولي أعرب عن تطلعه لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية-الفيتنامية، مع ضرورة الإعداد الجيد للجنة من خلال مراجعة وافية لكافة مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، وإعداد تقييم لما تم تنفيذه منها.

وخارجيا، وتحت عنوان “مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى”، قالت صحيفة الجمهورية، إن مصر أدانت، أمس، اقتحام المسجد الأقصى الشريف من قبل مسئولين في الحكومة الإسرائيلية والمئات من العناصر المتطرفة، وقيام السلطات الإسرائيلية بمنع المصلين المسلمين من ممارسة حقهم الأصيل في النفاذ إليه والتعبد به.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر شددت ــ في بيان صادر عن وزارة الخارجية ـــ على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى الشريف ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا لن تنال من وضعيته القانونية والتاريخية القائمة، والتي تقر بأن الأقصى وقف إسلامي خالص ومكان عبادة للمسلمين، ودعت الجانب الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لهذه التصرفات الاستفزازية والتصعيدية، التي لا تؤدي إلا إلى تأجيج المشاعر وزيادة حالة الاحتقان القائمة في الأراضي المحتلة، محذرة من العواقب الخطيرة لمثل هذه الممارسات غير المسئولة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "الحكومة": إعلان جدول زمني لمواعيد "قطع الكهرباء" خلال أيام، نقلت صحيفة المصري اليوم عن رئيس مجلس الوزارء قوله، خلال مؤتمر صحفي أمس بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ووزير البترول المهندس طارق الملا، إن الانقطاعات في الكهرباء بمصر جاءت نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، موضحا أن الدولة تحتاج وقت الذروة إلى 129 مليون متر مكعب من الغاز والمازوت.

وبحسب الصحيفة فقد أكد مدبولي، التواصل مع مع وزارة الكهرباء لإعداد جدول زمني بمواعيد قطع الكهرباء عن كل حي، وأن الهدف من الجدول هو أن يعرف المواطن المواعيد التي سينقطع بها التيار، بحيث يكون موضحًا موعد فصل التيار الكهربائي عن كل حي، لافتا إلى أنه من المنتظر إعلان الجدول الزمني لمواعيد قطع الكهرباء بحد أقصى يوم الاثنين المقبل.