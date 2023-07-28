تقارير: النصر السعودى يرسل عرضه الأول لبايرن ميونيخ لضم ساديو مانى

تواصل إدارة النصر السعودي، جهودها من أجل التعاقد مع المهاجم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، إنه من المقرر أن يرسل النصر السعودي، عرضه الأول لبايرن ميونيخ، والذي يقدر بنحو 37 مليون يورو للتعاقد مع ساديو ماني.

- "النصر" واثق من التوصل لاتفاق مع النادي الألماني

وأضاف "رومانو"، أن النصر واثق من التوصل لاتفاق مع النادي الألماني، الذي يرغب في بيع ماني، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن المحادثات مازالت جارية من جانب اللاعب مع النادي السعودي.

وكان نادي بايرن ميونيخ، قد قرر الاستغناء عن خدمات مهاجمه السنغالي ساديو ماني، عقب أزمته الشهيرة مع زميله في الفريق، ليروي سانيه، بعد مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا، إلي أن النصر وضع اسم ساديو ماني، ضمن قائمة الفريق في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وفي حال انضمامه لصفوف الفريق الأصفر، سيلتحق ساديو ماني بمعسكر النصر عقب توقيعه رسميًا، من أجل المشاركة في كأس الملك سلمان.