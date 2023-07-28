الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: القمة الروسية الإفريقية تركز على توسيع التعاون الاستراتيجى مع إفريقيا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا بد من الدفاع عن سيادة الدولة، مؤكدًا أهمية الصمود ورفض التنازل تحت الضغوط الخارجية، والمشاركة في تشكيل نظام متعدد الأقطاب قائم على المساواة بين الدول.

وأضاف بوتين، خلال كلمته اليوم الجمعة ضمن أعمال القمة الروسية الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "هناك تضامن بين روسيا وإفريقيا، والقارة الإفريقية أصبحت مركزًا جديدًا للقوة ودورها السياسي والاقتصادي في تزايد"، مؤكدًا أن القمة الروسية الإفريقية الثانية تركز على توسيع التعاون الاستراتيجي بين روسيا ودول إفريقيا.

كما تحدث الرئيس الروسي عن مبادرات عدد من دول إفريقيا حول التسوية الأوكرانية، مؤكدًا أن اليوم إفريقيا على استعداد لحل القضايا الموجودة خارج منطقة مصالحها.

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