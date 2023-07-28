انتشال جثتى شابين غرقا فى النيل بالعياط

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في انتشال جثتي الشابين الغارقين في مياه النيل بقرية الرقة بالعياط بعد يومين من البحث.

تلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بغرق شخصين في مياه النيل بقرية الرقة الغربية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة على الفور مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبعد يومين من البحث تم انتشال الجثتين.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.