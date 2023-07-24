الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.. موعد الإعلان عن نتيجة k.g

رياض الأطفال
رياض الأطفال

تيسأل أولياء الأمور الذين تقدموا بطلبات لإلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية عن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 لمعرفة قبول أبنائهم من عدمه في مرحلة kg1  من عدمه في المدارس العامة والتجريبية (عربي، لغات) للعام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي اجريت خلال شهر يونيو 2023 عبر الموقع الإلكتروني.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

يستطيع أولياء أمور الطلاب من سن 4-6 سنوات و المتقدمين بأوراق أبنائهم للالتحاق بالمدارس الحكومية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 معرفة نتائج التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (من هنا) حيث يدخل ولى الأمر بيانات الطالب كاملة والرقم القومي  المكون من 14 رقما في الخانات المخصصة لذلك.

يظهر لولي الأمر المستعلم نتائج البحث على 3 حالات الأولى قبول الطلب مع ذكر اسم المدرسة المرشح الطالب للإلتحاق بها والثانية إرجاء الطلب لعدم وجود مكان شاغر بالمدرسة المحيطة بسكن الطالب ويمكن الاستعلام خلال المرحلة المقبلة والثالثة رفض الطلب لعدم استيفاء الطالب للشروط.

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رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 بالرقم القومي

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رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال الازهري 2023

موعد الاستعلام عن تنسيق kg1  للعام الدراسي 2022-2023

يتم الإعلان عن نتائج طلبات الالتحاق من خلال رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 على ثلاث مراحل الأولى تكون خلال شهر سبتمبر قبل بداية العام الدراسي الجديد حيث يمكن لأولي الأمر إنهاء كافة إجراءات التقديم في المدرسة المرشح لها الطالب قبل انطلاق العام الجديد والثانية في نهاية شهر شهر نوفمبر حيث يتم الانتهاء من كافة إجراءات التقديم قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

والمرحلة الثالثة تكون في شهر ديسمبر حيث يمكن لأولى الأمر إنهاء إجراءات التقديم خلال الفصل الدراسي الثاني وقبل انطلاق الامتحانات النهائية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وخضوع الطالب لاختبارات القبول في المدارس والتي تجريها المدارس للطلاب الجدد.

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منهج الصف السادس الابتدائي 2024 وموعد العام الدراسي المقبل

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موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023-2024 في المدارس الحكومية والخاصة واللغات

الأوراق اللازمة للتقديم في kg1

تلخص أوراق التقديم في المدارس الحكومية بمرحلة رياض الأطفال للعام الدرسي المقبل 2023-2024 فيما يلي :-

  • أصل شهادة ميلاد الطالب المتقدم مميكنة.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر المسؤول قانونا عن الطالب سارية.
  • ملف كامل للدمغات.
  • 10 صور شخصية حديثة للطفل المتقدم.
  • الأوراق التي تثبت محل سكن الطالب (عقد إيجار أو تمليك ، إيصال مرافق).

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رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال نتيجة تنسيق رياض الاطفال تنسيق رياض الاطفال رياض الاطفال رياض الأطفال 2023 المدارس الحكومية

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