أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 22-7-2023

زاد البحث عن مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 22-7-2023 عبر موقع جوجل البحثي، وذلك من قبل الملايين الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية، حيث تشهد أسواق الحديد والصلب استقرارًا في الأسعار بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 22-7-2023

من أهم الأسواق التي يتابعها المصريين سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 22-7-2023، خاصة الشباب المقبل على الزواج والراغبين في تشطيب الشقق والوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة وإليكم الأسعار بالتفصيل من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب في مصر وهي كما يلي:-

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 34500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 35500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة نحو 35500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 33500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 33400 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 33500 جنيه للطن.



سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 35500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 32500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 33700 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32000 جنيه للطن.



سعر الأسمنت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1750 جنيهًا للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1750 جنيهًا للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1680 جنيهًا للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1700 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طرة 1710 جنيهات للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1710 جنيهات للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السهم 1680 جنيهات للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1750 جنيهات للطن.

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