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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف مفاجأة عن إلغاء حفل الرابر العالمي ترافيس سكوت وعلاقة الإخوان

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مفاجأة عن المطالبة بإلغاء حفل الرابر الأمريكي العالمي ترافيس سكوت، عند سفح الهرم، موضحًا أنها ليست المرة الأولى الذي يحدث فيها صخب حول حفل لمطرب عالمي له شنة ورنة عند سفح الهرم.

ولفت الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أنه في سنة 2000 مصر قررت تنظيم حفلة كبيرة في الأهرامات، يحييها المغني العالمي جان ميشال جار، وسماها حفل أبواب الشمس.

وأردف: "جريدة الشعب التي كانت خاضعة للإخوان والجماعات الإسلامية والدراويش، قالوا وقتها إنه هيحط الهُريم الذهبي فوق الهرم، ويعلن سيطرة الماسونية،  وعملوا حملة ضخمة ضد فاروق حسني وزير الثقافة وقتها، وطالبوا بإلغاء الحفل، لكن الحفل تم، المغني العالمي جان ميشال جار أحيى حفلة رأس السنة، عند الهرم، وحضرها الرئيس الأسبق مبارك، وزوجته، وعدد من الوزراء، والأمر مر بسلام".

 

وأوضح الباز، أن الصخب حول حفل الرابر الأمريكي العالمي ترافيس سكوت، هو نتاج حالة من الجهل المركب، مردفا: "غريبة الناس اللي خايفة من الماسونية، الهرم موجود من آلاف السنين محدش خده، محدش هياخده، وهذا الجهل  خسر مصر ليس فقط أموالًا، ولكن خسرها دعاية لحقيقة الوضع أن مصر  بلد آمنة ومستقرة".

وحمل الباز، نقابة المهن الموسيقية المسئولية، لأنهم خضعوا للابتزاز، مردفا: "خايف على مصر من إيه؟ مصر بلد متنوعة في الأديان، والثقافات، والعادات والتقاليد، تحتوي الغرب، وتطبعهم بطبعها".

 

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