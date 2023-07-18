طارق الشناوى يفتح النار على "الموسيقيين" بعد إلغاء حفل ترافيس سكوت: ليس ملحدًا

انتقد طارق الشناوي، الناقد الفني، قرار نقابة الموسيقيين، بإلغاء حفل مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت بعدما تردد على السوشيال ميديا أنه يقوم بطقوس شيطانية.

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن نقابة المهن الموسيقية، ونقابة المهن التمثيلية أيضًا، تصدر قرارات متعسفة ومتعجلة، مثل قرار النقابة الذي طالب أحمد سعد بالاعتذار واتهامه بالإساءة للمرأة التونسية.

وأردف: "أحمد سعد لم يهين أحد، والنقابة بدل ما تحميه بتلبسه في الحيط، باتهام يظل لصيقًا به طول العمر، هذا التسرع سببه إن مصطفى كامل لا يريد مشاكل، فيختار إنه يقول لمطرب عالمي بعد الإعلان عن حفلة، إن الحفل لاغي لأنه تردد على السوشيال ميديا أنه يدعو للإلحاد وعبدة شيطان، ودائمًا هناك اتهام مسبق للرابر، رغم أن ترافيس سكوت قال أنا مؤمن بربنا، وذلك في لقاء تليفزيوني في الغرب الذي ليست لديه مشكلة مع الإلحاد، لكنه قال أنا مؤمن لأنها قناعاته".

ولفت إلى أنه ضد إلغاء الحفل، لأن أي مطرب أجنبي يعلم جيدًا أنه سيعاقب إذا ارتكب خطأ وسيلتزم بقوانين البلد، مردفًا: "أنا مع إقامة الحفل طبعًا، ضد المصادرة لأنه تردد على السوشيال ميديا، لأن شكلنا وحش قدام العالم، من امتى الناس بتعمل قراراتها بناء على ما تردد وابعد عن الشر وغنيله".

وأوضح أن السوشيال ميديا، وجزء منها متحفظ وصوته عالي، والصوت العالي لا يمثل المجموع، لكن دائمًا الرفض صوته عالي، لكن كام واحد موافق؟ الموافق لا يعلن، ومن حجزوا التذاكر مضارين.

ولفت إلى أن سعد لمجرد وهو عليه أحكام، عمل حفلات في مصر، لأنها ليست أحكامًا قاطعة، لكن بدون أحكام لمجرد تردد على السوشيال، يتم إلغاء حفل لنجم عمل حفلات في أكثر من دولة عربية.

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