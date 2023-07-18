ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ترافيس سكوت يتحدى "الموسيقيين" وينفى أخبار إلغاء حفله بالأهرامات

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

أكد مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت، أن ما يتم تداوله من أخبار حول إلغاء حفله المقرر إقامته يوم 28 يوليو الجاري على سفح الأهرامات بالجيزة عار تمام عن الصحة.

ونشر ترافيس سكوت عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات “تويتر” صورة من محادثة له مع مدير أعماله يتأكد فيها من صحة الأخبار ليرد عليه بأن جميع ما يتم تداوله مزيف، بالرغم من إعلان المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين رسميًا بعدم استخراج تصاريح الحفل لمنظميه، مما يترتب عليه إلغاء الحفل.

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، لـ"الدستور"، إن الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت تواصلت أكثر من مرة مع المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، من أجل التراجع عن قرار إلغاء الحفل، خاصة بعد أن نفدت جميع تذاكره بجميع الفئات في ساعات قليلة منذ طرحها للجمهور إلكترونيًا. 

وأكد أن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل رفض التراجع عن هذا القرار "متضامنًا مع الشعب المصري الذي رفض، جملةً وتفصيلًا، إقامة الحفل بعد التأكد من صحة المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باحتواء حفلات المطرب ترافيس سكوت على طقوس منافية لمجتمعنا المصري والعربي"، حسب وصف عبدالله.

وجاء في بيان نقابة الموسيقيين بعدم منح منظمي حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت التصاريح اللازمة لإقامته: "بشأن الحفل المقرر إقامته بمنطقة الأهرامات بالجيزة لمؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية، باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر، بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والسادة وزارة العمل، على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحمايةً لجموع الجماهير".

وتابع البيان: "مما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بكل ألوان الفنون والحفلات، إلا أنها قد حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري.. وحيث إن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت صورًا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل، يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة؛ ‎لذلك قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري".

مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت ترافيس سكوت سفح الأهرامات بالجيزة سكوت مصطفى كامل الموسيقيين

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف لـ«الدستور» موعد الإعلان عن صفقة إمام عاشور

حيثيات إعدام 4 فى "خلية المنيا الإرهابية" تكشف طريقة استدراج الفتيات لجهاد النكاح

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023

أبرزها عاشور وسوزا وسليم.. صفقات الأهلي في صيف 2023

عيار 21 بـ2165 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟