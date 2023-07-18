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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المهن الموسيقية تتراجع عن إلغاء حفل ترافيس سكوت

حفل ترافيس سكوت
حفل ترافيس سكوت

علق الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على تحدي مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، لقرار النقابة إلغاء التصريح لإقامة حفله على سفح الهرم.

وقال إن النقابة لا ترغب في إقامة الحفل حفاظًا على سلامة المواطنين، لكن إذا سمحت الجهات الأمنية بإقامة الحفل فليس لدينا مانع.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إقامة حفل لمطرب أجنبي تتطلب تصاريح من 4 جهات، هي: وزارة الثقافة ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بالإضافة لنقابة المهن الموسيقية، وتصريح وزارة القوى العاملة والجهات الأمنية المختصة.

وأشار إلى أن إحدى الشركات تقدمت للنقابة للتصريح بالحفل، والنقابة وجدت أن المطرب أجنبي مصنف دوليًا، بناء عليه اللجنة ارتأت أنه لا مانع من إقامة الحفل، وخرج تصريح من وزارة الثقافة أنه لا مانع، ومذيلًا بـ"يعتبر التصريح لاغي في حال عدم موافقة الجهات الأمنية".

وأردف: "المطرب لم يكن معروفًا لنا، بالبحث والدخول لمواقع أجنبية فوجئنا، بوقوع إصابات في حفلاته، وأنه يحث الجمهور على اختراق الحواجز الأمنية، لهذا صدر البيان بإلغاء الحفل، أما لو كانت الجهات الأمنية قادرة على تأمينه، فليست لدينا مشكلة، ولا يهمنا العائد المادي في حال إلغاء الحفل، يهمنا الحفاظ على سلامة الجمهور".

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