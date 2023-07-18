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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: إلغاء حفل الرابر العالمى ترافيس سكوت خسر مصر دعاية بـ100 مليار دولار

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

 قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن إلغاء حفل الرابر الأمريكي العالمي ترافيس سكوت، خسر مصر دعاية بـ100 مليار دولار.

وأوضح الباز، خلال لايف "البساط أحمدي"، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن جمهور سكوت من كل أنحاء العالم كان منتظرا إطلاق ألبومه، والرابر العالمي اختار أن يطلقه من مصر من أمام الأهرامات، وهو بمثابة دعاية ترويج لمصر تقدر  بــ100 مليار دولار.

وأردف، إن إطلاق الألبوم الجديد للرابر الأمريكي ترافيس سكوت، خبر عالمي في الساحة الفنية، وكان المهتمون بالفن في مصر في قمة السعادة إنه اختار مصر لإطلاق ألبومه منها، لأنه سيكون إضافة وترويجًا للسياحة في مصر. 

 

وتابع: "الجمهور كان يستعد لحضور الحفل في 28 يوليو، وكان بمثابة حدث عالمي على أرض مصر، تذاكر الحفلة حُجزت، ثم نفاجأ بأصوات من محامين مغمورين قدموا 3 بلاغات للنائب العام يطالبون بإلغاء الحفل، ودخلوا نقابة المهن الموسيقية على الخط يطالبونها بعدم منح منظمي الحفل الترخيص".

وأشار إلى أن الذين طالبوا بإلغاء الحفل روجوا كذبًا أنه ماسوني ومن عبدة الشيطان، ويحضر لطقوس ماسونية عند الهرم، وروجوا إلى أن الحفلة لن تكون آمنة، وسيسفر عنها موتى يقدمهم كقرابين للشيطان.


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