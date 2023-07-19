أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 فى الصاغة المصرية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الصاغة المصرية بدون مصنعية محور اهتمام الملايين من المواطنين والتي تشهد تراجعا طفيفا في الأسواق العالمية والمحلية مع توقع وقف السياسة النقدية المتشددة الفيدرالي الأمريكي ورفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بعد بيانات اقتصادية تؤكد تباطؤ معدلات التضخم.



أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الصاغة المصرية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في الصاغة المصرية بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 5 جنيهات حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الدول العربية مستوى 2175 جنيه بينما سجلت الأوقية مستوى 1959 دولارا .



جاء ذلك بفعل التخبط في سوق المعدن النفيس نتيجة لعدم استقرار عملة الولايات المتحدة الأمريكية عقب ظهور بيانات مؤشرات المستهلكين وتباطؤ معدلات التضخم الأسبوع الماضي وتوقع رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقبل.

وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية:-

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة

البيع 2474.25 جنيه.

الشراء 2462.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة

البيع 2268 جنيه.

الشراء 2257.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة

البيع 2165 جنيه.

الشراء 2155 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة

البيع 1855.75 جنيه.

الشراء 1847.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة

البيع 1443.25 جنيه.

الشراء 1436.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة

البيع 1237.25 جنيه.

الشراء 1231.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة

البيع 927.75 جنيه.

الشراء 923.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في الصاغة

البيع 17320 جنيه.

الشراء 17240 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.



سعر اونصة الذهب في الصاغة

البيع 1960$.

الشراء 1958$.

بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

اقرأ المزيد

رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور 2023