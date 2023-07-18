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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارا اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، حيث تنعكس أسعار الكتاكيت على أسعار الدواجن، ومع تراجع أسعار الأعلاف أصبح الطلب علي الكتاكيت يزيد خلال الفترة الحالية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو2023 

استقرت اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في شركة مجموعة حسن الغريب، لتسجل 11 جنيها للكتكوت.

استقرت اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في شركة  عياد للإنتاج الداجنى لتسجل 15 جنيها للكتكوت.

استقرت اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 13.25 جنيها للكتكوت.

استقرت اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في شركة أمات للدواجن لتسجل 15جنيها للكتكوت.

استقرت اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في شركة كايرو ثري إية للدواجن لتسجل 16.5جنيها للكتكوت.

استقرت اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 16 جنيه للكتكوت.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

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أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

استقرت أسعار الكتاكيت ساسو اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023  كتكوت ساسو لتسجل 10.75جنيها للكتكوت.

استقرت أسعار الكتاكيت البلدى اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023  كتكوت بلدي لتسجل 7.25جنيها للكتكوت.

استقرت أسعار الكتاكيت السمان اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في شركة كتكوت سمان ( الأسمر ) لتسجل 3.5 جنيها للكتكوت.

استقرت أسعار الكتاكيت السمان اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 كتكوت سمان ( الأبيض ) لتسجل 4 جنيهات للكتكوت.

استقرت أسعار الكتاكيت السمان  اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023  سمان أبيض بيور لتسجل 6 جنيهات للكتكوت.

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في شركة الصلاح لتسجل 12 جنيها للكتكوت.

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في شركة  مجموعة الوادي لتسجل 15جنيها للكتكوت. 

اسعار الدواجن أسعار الكتاكيت تنعكس أسعار الكتاكيت تراجع أسعار الأعلاف الكتاكيت

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