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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارا نسبيا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أن أسعار الكتاكيت تنعكس على أسعار الدواجن في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية:

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في بورصة الدواجن الرئيسية

بلغ متوسط  أسعار كتكوت ابيض قطعان عمر يوم ما بين 12 إلى 12.25 جنيه في بورصة الدواجن.

سجلت سعر كتكوت ساسو عمر يوم مابين 7.5 إلى 8.5 جنيهات في بورصة الدواجن الرئيسية.

سجلت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 8.5 إلى 9.5 جنيه  في بورصة الدواجن الرئيسية.

سجلت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 5.5 إلى 6.5 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية.

سجلت أسعار كتكوت هجين عمر يوم ما بين 6.5 إلى 7.5 جنيه  في بورصة الدواجن الرئيسية.

سجلت  أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم مابين 7.5 إلى 8.5 جنيه  في بورصة الدواجن الرئيسية.

سجلت  أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم ما بين 8 إلى 9 جنيهات في بورصة الدواجن الرئيسية.

التعاملات الصباحية| أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 13-7-2023

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الخميس 13 يوليو

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13 يوليو في شركة مجموعة حسن الغريب 15 جنيهات للكتكوت.

سجلت  أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13 يوليو في شركة القاهرة 16.25 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13 يوليو في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 17.75 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13 يوليو في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا) 16 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13 يوليوفي شركة دواجن الوطنية 16 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13 يوليوفي شركة الشريف للثروة الداجنة 14.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13 يوليوفي شركة كايرو ثري إية للدواجن 18 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13 يوليو في شركة الصلاح 15 جنيها للكتكوت.

سجلت  أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 13 يوليو في شركة مجموعة الوادي 17 جنيها للكتكوت.

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