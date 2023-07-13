ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 13-7-2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس تراجعًا وصل إلى ثلاث جنيهات للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية، بعد أن وصلت أمس الأربعاء إلى 66 جنيهًا، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 13-7-2023.

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الدواجن البيضاء: 63 جنيهًا.
  • سعر الدواجن الساسو: 102 جنيه.
  • سعر الفراخ امهات بيضاء: 58 جنيهًا.
  • سعر الفراخ البلدي: 95 جنيهًا.

برلماني: الإفراج عن الأعلاف يستهدف دعم صناعة الدواجن وحيوانات المزرعة

الذرة البرازيلي والأرجنتيني بـ12000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

واستطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواجن، وبدأت في تصديرها للخارج، وذلك وفق تصريحات سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، موضحًا أنه  لن يحدث ارتفاع في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، بل أنها ستنخفض.

أسعار الكتاكيت اليوم

  • سعر كتكوت أبيض : 12 جنيهًا.
  • سعر كتكوت  ساسو:  10 جنيهات.
  • كتكوت ساسو بيور 9.50 جنيه.
  • سعر كتكوت بلدي 7 جنيهات.
  • كتكوت أبيض شركات 18.25 جنيه.
  • كتكوت أبيض قطعان  12.25 جنيه.      .
  • كتكوت هجين 7.50 جنيه.
  • سعر كتكوت فيومي 10 جنيهات.
  • سعر كتكوت بط مولر 19 جنيهات.
  • سعر كتكوت بط مسكوفي 25 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بط بيور 15 جنيهًا.
  • سعر كتكوت سمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.
  • كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.      .
  • كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.

سعر البيض اليوم 

  • كرتونة بيض أبيض: 111 جنيهًا.      .
  • كرتونة بيض أحمر: 116 جنيهًا.      .
  • كرتونة بيض بلدي: 118 جنيهًا.       .
txt

طن الردة بـ11400 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

الدواجن سعر الفراخ سعر كرتونة البيض الفراخ البلدي الدواجن البيضاء

الأكثر قراءة

عقب منشور على "فيسبوك".. القبض على المتهمين بسرقة اللوحات الاسترشادية بالإسكندرية

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يوليو ٢٠٢٣

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الخميس 13 يوليو 2023

نصرالله: على إسرائيل الانسحاب من نقاط حدودية مع لبنان

أسامة الأزهرى يكشف حكم الاحتفال بقدوم السنة الهجرية وأول من وضع التقويم الهجرى

روسيا الأولى والسعودية السادسة عالميا باستيراد السيارات الصينية فى 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى