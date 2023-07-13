أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 13-7-2023

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس تراجعًا وصل إلى ثلاث جنيهات للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية، بعد أن وصلت أمس الأربعاء إلى 66 جنيهًا، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 13-7-2023.

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء: 63 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو: 102 جنيه.

سعر الفراخ امهات بيضاء: 58 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي: 95 جنيهًا.

واستطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواجن، وبدأت في تصديرها للخارج، وذلك وفق تصريحات سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، موضحًا أنه لن يحدث ارتفاع في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، بل أنها ستنخفض.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض : 12 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو: 10 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور 9.50 جنيه.

سعر كتكوت بلدي 7 جنيهات.

كتكوت أبيض شركات 18.25 جنيه.

كتكوت أبيض قطعان 12.25 جنيه. .

كتكوت هجين 7.50 جنيه.

سعر كتكوت فيومي 10 جنيهات.

سعر كتكوت بط مولر 19 جنيهات.

سعر كتكوت بط مسكوفي 25 جنيهًا.

سعر كتكوت بط بيور 15 جنيهًا.

سعر كتكوت سمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات. .

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.

سعر البيض اليوم