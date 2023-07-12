التعاملات الصباحية| أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية

أصبح هناك طلب على الكتاكيت خلال الأسابيع الماضية الأمر الذي نتج عنه إرتفاع في أسعارها، بحسب تصريحا عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 12 يوليو في بورصة الدواجن في مستهل تعاملات اليوم والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن الرئيسية

بلغ متوسط أسعار كتكوت ابيض قطعان عمر يوم ما بين 12 جنيه إلى 12.25 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط سعر كتكوت ساسو عمر يوم مابين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيهات في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 8.5 جنيه إلى 9.5 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط أسعار كتكوت هجين عمر يوم ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم مابين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم ما بين 8 جنيه إلى 9 جنيهات في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأربعاء 12 يوليو

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة حسن الغريب 15 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت في شركة القاهرة 16.25 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 17.75 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )16 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت في شركة دواجن الوطنية 16 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت في شركة الشريف للثروة الداجنة 14.5 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت في شركة كايرو ثري إية للدواجن 18 جنيه للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت في شركة الصلاح 15 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة الوادي 17 جنيه للكتكوت.