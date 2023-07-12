ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية| أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية

كتاكيت
كتاكيت

أصبح هناك طلب على الكتاكيت خلال الأسابيع الماضية الأمر الذي نتج عنه إرتفاع في أسعارها، بحسب تصريحا عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 12 يوليو في بورصة الدواجن في مستهل تعاملات اليوم والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن الرئيسية

بلغ متوسط  أسعار كتكوت ابيض قطعان عمر يوم ما بين 12 جنيه إلى 12.25 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط سعر كتكوت ساسو عمر يوم مابين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيهات في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط  أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 8.5 جنيه إلى 9.5 جنيه  في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط أسعار كتكوت هجين عمر يوم ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه  في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم مابين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه  في بورصة الدواجن.

بلغ متوسط أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم ما بين 8 جنيه إلى 9 جنيهات في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

التعاملات الصباحية| أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27-6-2023

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو خلال بداية التعاملات

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأربعاء 12 يوليو

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت  في شركة مجموعة حسن الغريب 15 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت في شركة القاهرة 16.25 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 17.75 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )16 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط  أسعار الكتاكيت  في شركة دواجن الوطنية 16 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت  في شركة الشريف للثروة الداجنة 14.5 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت  في شركة كايرو ثري إية للدواجن 18 جنيه للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت في شركة الصلاح 15 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت  في شركة مجموعة الوادي 17 جنيه للكتكوت.

الكتاكيت خلال الأسابيع الماضية إرتفاع في أسعارها شعبة الدواجن بالغرف التجارية الغرف التجارية شعبة الدواجن

الأكثر قراءة

فيتوريا "يمنع" النصر السعودي من تسجيل صفقاته الجديدة

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

ثعابين فى حدائق بدر.. والأهالى يستغيثون "حتى لا تقع كارثة"

الإسكان: متابعة استكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة

وزير الخارجية الروسى يصدم العالم بشأن مستقبل الصراع فى أوكرانيا

كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة بقرية المسين بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟