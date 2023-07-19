مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية أحد الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء بشكل يومي، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية في رفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة مساجد الجمهورية والتي تراعي الحدود الجغرافيا لكل محافظة.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في المحافظات

يعرض التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في المحافظات وفقا لبيان هيئة المساحة المصرية المعتمد رسميا في كافة أنحاء البلاد وفقا لوزارة الأوقاف المصرية وهى كما يلي:

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:22 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:55 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:25 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:18 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:39 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:58 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:30 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:24 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:07 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:05 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:37 مساء.



موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:34 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:17 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:57 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:16 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:48 مساء.

موعد الصلاة في محافظة السويس

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:22 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:32 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:52 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:21 مساء.



موعد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:39 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:16 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:38 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:01 مساء.

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