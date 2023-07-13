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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 13-7-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواقيتها المحددة، فالصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الاسلام وتختلف مواقيتها من محافظة لأخرى مع اختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 13-7-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-07-124:18 ص6:2 ص1:1 م4:37 م7:59 م9:30 م

 

 

 

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مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
الأسكندرية2023-07-124:19 ص6:5 ص1:6 م4:45 م8:7 م9:40 م
طنطــا2023-07-124:16 ص6:2 ص1:2 م4:39 م8:1 م9:34 م
المنصورة2023-07-124:14 ص5:59 ص1:0 م4:38 م8:0 م9:33 م
الزقـازيق2023-07-124:15 ص6:0 ص1:0 م4:37 م7:59 م9:31 م
أسيــوط2023-07-124:30 ص6:9 ص1:1 م4:30 م7:53 م9:20 م
سـوهاج2023-07-124:30 ص6:8 ص12:59 م4:26 م7:49 م9:16 م
بنى سويف2023-07-124:23 ص6:5 ص1:1 م4:35 م7:57 م9:27 م
المنـيـا2023-07-124:28 ص6:9 ص1:3 م4:34 م7:56 م9:25 م
قـــنا2023-07-124:27 ص6:5 ص12:55 م4:21 م7:45 م9:11 م
أســوان2023-07-124:34 ص6:9 ص12:54 م4:15 م7:39 م9:3 م
مطـروح2023-07-124:29 ص6:15 ص1:17 م4:56 م8:18 م9:51 م
الغردقـة2023-07-124:19 ص5:58 ص12:50 م4:19 م7:42 م9:9 م
الخارجـة2023-07-124:40 ص6:16 ص1:5 م4:29 م7:53 م9:18 م
الإسماعيلية2023-07-124:12 ص5:57 ص12:57 م4:34 م7:56 م9:28 م
دمياط2023-07-124:10 ص5:57 ص12:58 م4:38 م8:0 م9:33 م
السـلوم2023-07-124:37 ص6:23 ص1:25 م5:5 م8:27 م10:0 م

 

الصلاة العشاء المغرب العصر الظهر الفجر

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