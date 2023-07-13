مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 13-7-2023
يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواقيتها المحددة، فالصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الاسلام وتختلف مواقيتها من محافظة لأخرى مع اختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 13-7-2023.
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-07-12
|4:18 ص
|6:2 ص
|1:1 م
|4:37 م
|7:59 م
|9:30 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأسكندرية
|2023-07-12
|4:19 ص
|6:5 ص
|1:6 م
|4:45 م
|8:7 م
|9:40 م
|طنطــا
|2023-07-12
|4:16 ص
|6:2 ص
|1:2 م
|4:39 م
|8:1 م
|9:34 م
|المنصورة
|2023-07-12
|4:14 ص
|5:59 ص
|1:0 م
|4:38 م
|8:0 م
|9:33 م
|الزقـازيق
|2023-07-12
|4:15 ص
|6:0 ص
|1:0 م
|4:37 م
|7:59 م
|9:31 م
|أسيــوط
|2023-07-12
|4:30 ص
|6:9 ص
|1:1 م
|4:30 م
|7:53 م
|9:20 م
|سـوهاج
|2023-07-12
|4:30 ص
|6:8 ص
|12:59 م
|4:26 م
|7:49 م
|9:16 م
|بنى سويف
|2023-07-12
|4:23 ص
|6:5 ص
|1:1 م
|4:35 م
|7:57 م
|9:27 م
|المنـيـا
|2023-07-12
|4:28 ص
|6:9 ص
|1:3 م
|4:34 م
|7:56 م
|9:25 م
|قـــنا
|2023-07-12
|4:27 ص
|6:5 ص
|12:55 م
|4:21 م
|7:45 م
|9:11 م
|أســوان
|2023-07-12
|4:34 ص
|6:9 ص
|12:54 م
|4:15 م
|7:39 م
|9:3 م
|مطـروح
|2023-07-12
|4:29 ص
|6:15 ص
|1:17 م
|4:56 م
|8:18 م
|9:51 م
|الغردقـة
|2023-07-12
|4:19 ص
|5:58 ص
|12:50 م
|4:19 م
|7:42 م
|9:9 م
|الخارجـة
|2023-07-12
|4:40 ص
|6:16 ص
|1:5 م
|4:29 م
|7:53 م
|9:18 م
|الإسماعيلية
|2023-07-12
|4:12 ص
|5:57 ص
|12:57 م
|4:34 م
|7:56 م
|9:28 م
|دمياط
|2023-07-12
|4:10 ص
|5:57 ص
|12:58 م
|4:38 م
|8:0 م
|9:33 م
|السـلوم
|2023-07-12
|4:37 ص
|6:23 ص
|1:25 م
|5:5 م
|8:27 م
|10:0 م