ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 18-7-2023

الصلاة
الصلاة

اعتاد المسلمين على ترديد الأذان مع المؤذن، وقول ما يقول، لما له من أهمية عظيمة بإظهار الشعائر الإسلامية  وحث جميع المصلين على عمارة المساجد خلال الأوقات الخمسة، ويزداد التساؤل عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 18-7-2023 عبر جوجل، وقضاء الصلوات في وقتها الصحيح.

فضل الصلاة على سيدنا النبى يوم الجمعة

"الإفتاء" توضح فضل التبكير فى الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 18-7-2023

وتستعرض "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات.

موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء

موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 يوليو بمحافظة القاهرة

موعد صلاة الظهر: في تمام الساعة 1:01

موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 يوليو في محافظة الإسكندرية

توقيت صلاة الظهر: في تمام الساعة 1:06

موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 يوليو في محافظة أسيوط

موعد صلاة الظهر: في تمام الساعة 1:01

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 يوليو  طبقا للتوقيت المحلي بمحافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية وفي عدد من مدن ومحافظات الجمهورية وتكون من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 يوليو بتوقيت القاهرة

موعد صلاة الفجر: في تمام الساعة 4:22

موعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 18 يوليو  : 1:01

توقيت صلاة العصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو  : 4:37

توقيت صلاة المغرب: في تمام الساعة 7:57

موعد صلاة العشاء: في تمام الساعة 9:27

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 يوليو  بتوقيت الإسكندرية

موعد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 18 يوليو  : 4:23

موعد صلاة الظهر: 1:06

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو  : 4:45

توقيت صلاة المغرب: 8:05

موعد صلاة العشاء: 9:37

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 يوليو  بتوقيت أسيوط

موعد صلاة الفجر: 4:33

موعد صلاة الظهر: 1:01

توقيت صلاة العصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو: 4:31

توقيت صلاية المغرب: 7:51

موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 18 يوليو: 9:18

أفضل الأدعية لتسهيل المذاكرة والتوفيق فى الامتحانات

"اللهم إن كان رزقى فى السماء فأهبطه".. أفضل الأدعية الخاصة بطلب الرزق

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 يوليو  بتوقيت الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر: 4:16

موعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 18 يوليو: 12:57

توقيت صلاة العصر: في تمام الساعة 4:35

موعد صلاة المغرب: في تمام الساعة 7:54

موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 18 يوليو: 9:25

ما فضل الصلاة على النبى؟

الأوقاف: تخصيص خطبة الجمعة عن فضل الصلاة على النبى وتطبيقها عمليًا

مواقيت الصلاة اليوم في مصر مواقيت الصلاة اليوم الصلاة اليوم في مصر الصلاة الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء الصلاة اليوم الثلاثاء مصر

مواد متعلقة

أذكار الصباح اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

حالة الطقس اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 فى محافظات مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

رئيس جهاز شئون البيئة: الاقتصاد الأخضر ظهر كاستجابة للعديد من الأزمات العالمية

الأكثر قراءة

"الأرصاد الجوية" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية يكشف خطورة مرض حمى الضنك

مراسل برنامج "مساء dmc": الأسعار بمدينة العلمين تناسب كل الفئات المصرية

ريم طارق تكشف عن خيانة حسن شاكوش بنهار رمضان مع فنانة شهيرة

تصادم 5 سيارات وإصابة 7 من بينهم ضابط أعلى نفق الجولف بالقاهرة

من مدينة العلمين الساحرة.. موفدة "القاهرة الإخبارية" ترصد روعة الأجواء وآخر مستجدات المهرجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟