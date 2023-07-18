تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 18-7-2023

اعتاد المسلمين على ترديد الأذان مع المؤذن، وقول ما يقول، لما له من أهمية عظيمة بإظهار الشعائر الإسلامية وحث جميع المصلين على عمارة المساجد خلال الأوقات الخمسة، ويزداد التساؤل عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 18-7-2023 عبر جوجل، وقضاء الصلوات في وقتها الصحيح.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 18-7-2023

وتستعرض "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات.

موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء

موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 يوليو بمحافظة القاهرة

موعد صلاة الظهر: في تمام الساعة 1:01

موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 يوليو في محافظة الإسكندرية

توقيت صلاة الظهر: في تمام الساعة 1:06

موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 يوليو في محافظة أسيوط

موعد صلاة الظهر: في تمام الساعة 1:01

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 يوليو طبقا للتوقيت المحلي بمحافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية وفي عدد من مدن ومحافظات الجمهورية وتكون من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 يوليو بتوقيت القاهرة

موعد صلاة الفجر: في تمام الساعة 4:22

موعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 18 يوليو : 1:01

توقيت صلاة العصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو : 4:37

توقيت صلاة المغرب: في تمام الساعة 7:57

موعد صلاة العشاء: في تمام الساعة 9:27

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 يوليو بتوقيت الإسكندرية

موعد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 18 يوليو : 4:23

موعد صلاة الظهر: 1:06

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو : 4:45

توقيت صلاة المغرب: 8:05

موعد صلاة العشاء: 9:37

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 يوليو بتوقيت أسيوط

موعد صلاة الفجر: 4:33

موعد صلاة الظهر: 1:01

توقيت صلاة العصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو: 4:31

توقيت صلاية المغرب: 7:51

موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 18 يوليو: 9:18

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 يوليو بتوقيت الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر: 4:16

موعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 18 يوليو: 12:57

توقيت صلاة العصر: في تمام الساعة 4:35

موعد صلاة المغرب: في تمام الساعة 7:54

موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 18 يوليو: 9:25