الاوقاف: تخصيص خطبة الجمعة عن فضل الصلاة على النبي وتطبيقها عمليًا

قال هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن قرار الوزارة بالصلاة على النبي عقب صلاة الجمعة القادمة، مؤكدًا أننا نتمنى أن نملئ الكون كله ذكر لله سبحانة وتعالى والصلاة على النبي فما أجمل أن يتعلق الإنسان بالذكر والصلاة.

تخصيص خطبة الجمعة عن فضائل الصلاة على النبي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن يوم الجمعة المقبل تم تخصيص الخطبة عن فضائل الصلاة على النبي عليه السلام، والتطبيق العملي لننال بركة الصلاة على النبي.

وتابع، أن الهدف من ذلك هو غرس روح الصلاة على النبي في قلوب الناس عامة وتكون من 3 إلى 5 دقائق للصلاة حتى لا نثقل على أحد.