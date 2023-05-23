الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاوقاف: تخصيص خطبة الجمعة عن فضل الصلاة على النبي وتطبيقها عمليًا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن قرار الوزارة بالصلاة على النبي عقب صلاة الجمعة القادمة، مؤكدًا أننا نتمنى أن نملئ الكون كله ذكر لله سبحانة وتعالى والصلاة على النبي فما أجمل أن يتعلق الإنسان بالذكر والصلاة. 

تخصيص خطبة الجمعة عن فضائل الصلاة على النبي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن يوم الجمعة المقبل تم تخصيص الخطبة عن فضائل الصلاة على النبي عليه السلام، والتطبيق العملي لننال بركة الصلاة على النبي.

وتابع، أن الهدف من ذلك هو غرس روح الصلاة على النبي في قلوب الناس عامة وتكون من 3 إلى 5 دقائق للصلاة حتى لا نثقل على أحد.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة فضائل الصلاة النبي عليه السلام التطبيق العملي

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: التكافل والتضامن واجب الوقت والحفاظ على بنية الدولة الوطنية أولى

التنظيم والإدارة يعلن نتائج تظلمات مسابقة شغل ألف وظيفة بوزارة الأوقاف

أماكن مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 في جميع المحافظات الجمهورية

"فضائل الصلاة والسلام على النبى" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

"سنن الله الكونية فى القرآن".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 19 مايو 2023

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحى

ضبط المتهم بسرقة بطاقة بنكية من عجوز الإسكندرية

مشروع الضبعة.. مصدر يكشف موعد بدء أعمال الصبة الأولى للمرحلة الرابعة

رئيس اقتصادية قناة السويس: نستهدف توطين الصناعات الدوائية

وزير الأوقاف يوضح سبب تخصيص وقت لـ"الصلاة على النبى" بالمساجد

تعليمات جديدة من "مصر للطيران" للمسافرين بخصوص مواعيد إقلاع الرحلات الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى