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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"اللهم إن كان رزقى فى السماء فأهبطه".. أفضل الأدعية الخاصة بطلب الرزق

أفضل الأدعية الخاصة
أفضل الأدعية الخاصة بطلب الرزق

يعتبر الدعاء من العبادات التي تقربنا إلى الله، كما أن الكثير يسعى للتقرب إلى الله من خلال الدعاء، ومؤخرًا زاد البحث عن أفضل الأدعية الخاصة بطلب الرزق، ففي السطور التالية نقدم بعضًا منها.

أفضل الأدعية الخاصة بطلب الرزق

"اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم لك الحمد والشّكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا رادَّ لما قضيتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ والرزق".

"اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي رِزْقِي".

"اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدًا سواك، واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهبّ لي غنى لا يُطغى، وصحة لا تُلهى".

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"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ رِزْقٍ حَرَامٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ".

"اللهم إن كان رزقي السماء فأهبطه، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان قليلًا فكثره، وبارك اللهم فيه".

"اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي".

"اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، اللهم يا مُقيل العثرات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم أقضي حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيثُ لا أحتسب".

"يا كريم  اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مُطلعًا على السرآئر والضمآئر، والهواجس والخواطر، لا يعزبُ عنك شئ، أسئلك فيضة من فيضان فضلك، وقبضةٌ من نور سلطانك، وأُنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شئ، فهب لنا ما تُقرُ به أعيُننا، وتُغنينا عن سؤال غيرك".

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