دعاء قبل دخول الامتحان.. وموعد امتحانات طلاب المدارس

يبحث أولياء الأمور وطلاب المدارس في كافة المراحل التعليمية عن دعاء قبل دخول الامتحان، وذلك مع انطلاق ماراثون الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث يحفظ الطلاب أدعية يمكن تكرارها لارجاع ما تم استذكاره طوال العام الدراسي وقت إجابة أسئلة الامتحانات والتخفيف من حدة الضغط النفسي لهم.

دعاء قبل دخول الامتحان

يمكن الاستعانة ببعض صيغ الأدعية التي تساعد الطلاب على الهدوء النفسي أثناء إجابة أسئلة الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي حيث يستعين الطلاب بها وإليكم دعاء قبل دخول الامتحان وفقاً للصيغ الواردة في أمهات الكتب:-

ربي أشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي.

اللهم إني وكلتك أمري.. فإنه لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

رب أدخلني مدخل صدرق وأخرجني مخرج صدق .. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.. بسم الله الفتاح.. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا يا أرحم الرحمين.

اللهم أفتح علينا فتوح العارفين.. اللهم انقلني من حولي وقوتي وحقظى غلى حولك وقوتك وحفظك.. اللهم اجعل من لدنك نصيرا.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث.. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.. بسم الله الفتاح .. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا .. أنت تجعل الحزن إن شئت سهلا.

اللهم يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه رد إلى حاجتي وأنت أرحم الراحمين.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

موعد انعقاد الامتحانات 2022-2023

تجرى امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي خلال الفترة من 6 - 26 مايو الجاري، وفقًا للمخطط الزمني للعام والمعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في شهر أكتوبر الماضي.

و تعقد امتحانات طلاب الثانوية العامة خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 وحتى الخميس 13 يوليو 2023 وفقاً للخريطة الزمنية.